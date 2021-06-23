 

Ирина Апексимова положительно оценила идею введения QR-кодов в театрах

23.06.2021, 19:30, Разное
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Директор Театра на Таганке и театра “Содружество актеров Таганки” Ирина Апексимова в интервью телеканалу “Москва 24” положительно оценила идею ввести для посетителей учреждений культуры QR-коды. По мнению актрисы и режиссера, данная мера является действенной для борьбы с эпидемией коронавируса и может предотвратить распространение инфекции. Об этом сообщает АГН “Москва”.

Отметим, что новая “антиковидная” мера начнет действовать в сфере общепита Москвы с 28 июня. Данный формат предполагает обслуживание клиентов исключительно по QR-коду, где хранится информация либо о прививке от коронавируса , либо о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании, либо об отрицательном ПЦР-тесте, действительном три дня.

Апексимова рассказала о работе театра в условиях эпидемии и отметила, что QR-коды – очень хорошая идея: “Я думаю, что прививка не станет преградой для любителей театра. А если станет, то это очень большая глупость. Мы уже пережили 25-процентную рассадку, 25-процентную рассадку и локдаун, что может быть еще хуже? Мы будем от локдауна до локдауна существовать? Мы ждали, что с осени будет 100-процентная рассадка наконец-то, и вот вам такой очаг сейчас. Это значит, что нас к осени не откроют. Поэтому вот эти QR-коды – очень хорошая идея. Ни майские праздники, ни дистанция особо не спасают от заболевания. Давайте себя чувствовать нормально и здорово в театре”.



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