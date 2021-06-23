 

Названы округа Подмосковья с самым большим приростом зараженных COVID-19

23.06.2021, 19:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ситуация с коронавирусом COVID-19 в Московской области стремительно ухудшается. В минувшие сутки в регионе был установлен антирекорд по заболеваемости – 2323 случая.

Среди округов Подмосковье лидером по числу заражённых стал Сергиев-Посад, где выявили 294 новых случая инфицирования. За ним с небольшим отрывом следуют Люберцы с 283 заболевших. Замыкает тройку антилидеров Балашиха: там инфекцию подхватили 215 человек. Помимо них в антирейтинг попали Раменское, Ленинский округ, Домодедово, Пушкино и Королёв, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.02 / Как во время перестройки пришельцы «прогулялись» по России

22.10 / Лили Джеймс впервые дала интервью после публикации скандальных фото с Домиником Уэстом

02.11 / Карманник из Подмосковья ограбил в столице артиста балета Большого театра

16.12 / COVID-19 оказался опаснее сезонного гриппа

11.08 / Вместе добьемся освобождения коллег

18.10 / Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021

11.06 / Школьников, сдающих ЕГЭ по истории, заставили написать опровержение обзоров BadComedian

09.03 / Учёные спрогнозировали распространение COVID-19 весной

16.06 / Они делают все одинаково: главные мифы о свадебных организаторах

08.07 / Мнение: А говорят, что плохо живем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика