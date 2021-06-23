Мнение: MCIS-2021. Белоруссия, Азия, стратегическая стабильность

Из выступления министра обороны Хренина на MCIS-2021

На территории Белоруссии появятся новые совместные центры подготовки российских и белорусских вооруженных сил.

Также было заявлено, что Белоруссия будет в качестве реакции на агрессивное давление на нее усиливать интеграцию с ОДКБ и Россией.

Также министр обороны Белоруссии заявил, что вскрыты неопровержимые доказательства причастности государственных структур США к подготовке покушения на Лукашенко.

Также Хренин заявил, что такие страны как Польша, Украина и прибалтийские лимитрофы занимаются торговлей своим суверенитетом, считай, страны-проститутки.

Полная запись выступления

Плюс еще опубликованные выступления с конференции.

Министр обороны Китая Вэя Фэнхэ

Выступление главы Генштаба ВС РФ Герасимова.

Выступление директора ФСБ Бортникова.

Запись пленарного заседания "Стратегическая стабильность. Трансформация и перспективы".

Запись пленарного заседания "Азиатско-Тихоокеанский регион в контексте глобальной политики"

Запись пленарного заседания "Информационная безопасность: Проблемы и решения" https://vk.com/video-133441491_456246600



Переговоры с Алжиром, который является крупнейшим покупателем российского оружия в Африке.



Гость из солнечной Мьянмы.



Советник Шойгу Ильницкий и тот самый серб Золтан Дани, который в 90х сбил F-117



Биполярная система мироустройства.



Инфографика с конференции.

На тему услышанного:

1. Неприятие однополярного мира и американского гегемонизма как в риторике российских представителей, так и иностранных гостей.

2. Яркий крен в азиатском направлении. Можно сколько угодно рассказывать про европейское партнерство, но реальные партнеры РФ по большей части находятся именно в Азии.

3. Белоруссия по объективным причинам будет и дальше интегрироваться с Россией, тем более, что Запад в этом активно помогает своими санкционными и подрывными компаниями.

4. В 2019 году на конференцию приезжал представителей суданской военной хунты, в этот раз заехали военные из Мьянмы, которые уверенно удержали власть после того, как разогнали прозападное правительство.

5. В риторике участников очень часто можно было услышать тезис о рисках для стратегической стабильности и о том, что характер войны меняется, в силу распространения гибридных и прокси-войн. Толстый намек на то, что остающих в этом направлении будут бить, а сильно отстающих, возможно, ногами.

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