Мнение: MCIS-2021. Белоруссия, Азия, стратегическая стабильность
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Из выступления министра обороны Хренина на MCIS-2021
На территории Белоруссии появятся новые совместные центры подготовки российских и белорусских вооруженных сил.
Также было заявлено, что Белоруссия будет в качестве реакции на агрессивное давление на нее усиливать интеграцию с ОДКБ и Россией.
Также министр обороны Белоруссии заявил, что вскрыты неопровержимые доказательства причастности государственных структур США к подготовке покушения на Лукашенко.
Также Хренин заявил, что такие страны как Польша, Украина и прибалтийские лимитрофы занимаются торговлей своим суверенитетом, считай, страны-проститутки.
Полная запись выступления
Плюс еще опубликованные выступления с конференции.
Министр обороны Китая Вэя Фэнхэ
Выступление главы Генштаба ВС РФ Герасимова.
Выступление директора ФСБ Бортникова.
Запись пленарного заседания "Стратегическая стабильность. Трансформация и перспективы".
Запись пленарного заседания "Азиатско-Тихоокеанский регион в контексте глобальной политики"
Запись пленарного заседания "Информационная безопасность: Проблемы и решения" https://vk.com/video-133441491_456246600
Переговоры с Алжиром, который является крупнейшим покупателем российского оружия в Африке.
Гость из солнечной Мьянмы.
Советник Шойгу Ильницкий и тот самый серб Золтан Дани, который в 90х сбил F-117
Биполярная система мироустройства.
Инфографика с конференции.
На тему услышанного:
1. Неприятие однополярного мира и американского гегемонизма как в риторике российских представителей, так и иностранных гостей.
2. Яркий крен в азиатском направлении. Можно сколько угодно рассказывать про европейское партнерство, но реальные партнеры РФ по большей части находятся именно в Азии.
3. Белоруссия по объективным причинам будет и дальше интегрироваться с Россией, тем более, что Запад в этом активно помогает своими санкционными и подрывными компаниями.
4. В 2019 году на конференцию приезжал представителей суданской военной хунты, в этот раз заехали военные из Мьянмы, которые уверенно удержали власть после того, как разогнали прозападное правительство.
5. В риторике участников очень часто можно было услышать тезис о рисках для стратегической стабильности и о том, что характер войны меняется, в силу распространения гибридных и прокси-войн. Толстый намек на то, что остающих в этом направлении будут бить, а сильно отстающих, возможно, ногами.
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Источник: Colonel Cassad
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