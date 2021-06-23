 

Мнение: Бероев

23.06.2021, 19:20, Разное
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Поступок Егора Бероева, вышедшего на сцену с желтой звездой на пиджаке, вызывает, безусловно, лишь уважение. В нынешней России открытая позиция – это уже государственное преступление. Поэтому её высказывание – акт личного мужества. В принципе, это немедленно подтвердил и один из главных пропагандистов Кремля Соловьев, что особенно пикантно – гордящийся своим еврейским происхождением: "…Можно высказать любую точку зрения, но нельзя делать это так бестактно, пошло и гадко. Это вызывает, конечно, чувство глубочайшего разочарования в актере Бероеве…"

Бестактно, пошло и гадко обслуживать фашистский режим. Особенно в нашей стране, но это отдельная тема.

В целом постепенное осознание того, что в России уже установлен нацистский режим, делящий людей на непримиримые страты, разжигающий между ними лютую ненависть – это осознание приходит. Другой вопрос, что сказав "А", стоит говорить и следующие буквы алфавита. Фашистское государство – это всегда "айн фольк, айн райх, айн фюрер". И без фюрера-нациста нацистского рейха быть не может. Вот когда это открыто и публично начнут произносить – тогда, возможно, у нас появится шанс. В противном случае к фюреру и райху рано или поздно, но добавится и последняя составляющая – фольк. И это триединство станет законченной формой того, с чем боролись наши деды.

Источник: Эль Мюрид



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