Горячая трава: зачем мульчировать огород ферментированной массой

Многие дачники практикуют мульчирование травой, сеном, соломой, торфом и другими материалами. Но чтобы мульча не только предотвращала рост сорняков и защищала грунт от потери влаги, а еще и давала подкормку, лучше укладывать между посадками ферментированную, или горячую, мульчу. Это мелко нарезанная травяная масса с начавшимся в ней процессом ферментации. О том, как получить и как правильно использовать такую мульчу, рассказывают специалисты.

Как сделать активную мульчу?

После укоса траву нужно уложить в стожки и не трогать несколько дней, в зависимости от погоды. Растительная масса внизу под воздействием температуры темнеет и преет. Бактерии и черви переработают ее быстрее, особенно если она мелко порезана. Верхний слой станет сеном, его можно убрать, а в нижних слоях будет проходить процесс ферментации.

Более активной ферментация будет, если утрамбовать сено в мешки. Это особенно актуально для теплой засушливой погоды. Чем теплее, тем активнее идут процессы разложения. Из-за высокой температуры опасные насекомые-вредители погибают, как и их яйца и личинки, вместе с ними разлагаются и пропадают семена сорных трав. Болезни также не побеспокоят ваши посевы, ведь их возбудители погибнут.

Необязательно поливать водой сочную, свежескошенную траву. Только если она сохнет слишком быстро, тогда полейте содержимое мешка или кучу, чтобы бактерии были максимально активными. Следите, чтобы влажность травяной массы достигала примерно 60 %. Есть специальные препараты для ускорения ферментации: “Экомик урожайный”, “Байкал ЭМ1” и другие.

Что делать, когда мульча уже готова?

После нескольких дней лежания в куче мульча темнеет, от нее начинает исходить стойкий запах подгнившей травы. Температура внутри мешка может доходить до +60 °С, выкладывать потом мульчу нужно обязательно в плотных перчатках. Не забывайте о мерах безопасности при работе с активной мульчей — она действительно горячая.

Опытные огородники стараются получить от активной мульчи максимальный эффект. Для этого на грядках ее раскладывают слоем не менее 10 см. Но нужно еще следить за тем, чтобы стебли растений не касались травы. Они могут серьезно обгореть. Картошку, морковь, свеклу и фасоль мульчируют не вокруг каждого куста, а по междурядьям. Подвязанные к шпалерам стебли томатов или огурцов от травы ограждают пластиковыми бутылками. Главное, чтобы между мульчей и кустом было расстояние.

Правила проведения процедуры мульчирования

Перед этим кусты нужно сначала подготовить. Нижние листья и пасынки у томатов обязательно подлежат удалению, даже если будет стоять загородка из пластиковой бутылки. Когда куст подготовлен, обрежьте емкость сверху и снизу, в получившемся цилиндре сделайте продольный разрез. Надевайте ограждение так, чтобы не повредить острыми краями пластика стебли.

Потом полейте землю вокруг кустов, а мульчу укладывайте на влажную поверхность. Подкладывайте свежие пучки травы несколько раз за сезон, чтобы слой оставался толстым — от 10-15 см. Важно также время проведения процедуры. Например, томаты нужно мульчировать в первой половине вегетации, а под тыквы, кабачки и огурцы активную мульчу подкладывают в любое время.

Что дает такое мульчирование?

Укрытие грунта на грядках горячей травой, как и перепревшими опилками или соломой, защищает от пересыхания, выветривания, перемен температуры, образования корки в почве. Сорняки не прорастут через толстый слой мульчи, ведь через нее не проникает свет. Мульча сохраняет дачникам время и силы, ведь не нужно будет постоянно полоть посевы.

Активная мульча отличается от сена тем, что она разлагается активнее и под воздействием червей и микроорганизмов в почве превращается в биогумус. Каждый садовод знает, какое это незаменимое удобрение. Зачем привлекать на грядку червей? Без них невозможна нормальная аэрация почвы, копролиты червей (переваренные комочки) насыщены микроэлементами, являются природным антибиотиком. Чем больше червей, тем более хорошим и здоровым будет урожай.

Стоит через пару недель после мульчирования приподнять слой прелой травы, как вы увидите множество червей, активно перерабатывающих органику. Также там можно заметить личинок бронзовки, которых дачники ошибочно принимают за личинок майского жука. Не уничтожайте их! Личинки бронзовки полезны, они обогащают почву и дают растениям необходимые питательные вещества.

Активная мульча — главный друг растений

Задачей каждого дачника является создание в огороде оптимальных условий, в которых черви, личинки, бактерии будут чувствовать себя максимально комфортно. Вдоволь «накормив» обитателей почвы, мы тем самым обеспечим питанием растения. Ферментированная трава не только быстро восстанавливает почвенное плодородие, но также улучшает ее структуру.

Горячей травой можно не только обкладывать грядки, но и готовить из нее жидкие подкормки. В отличие от долго готовящихся травяных настоев, удобрение из ферментированной травы вносят непосредственно после приготовления. Так вы обеспечите себе максимальный урожай без особых вложений и усилий.