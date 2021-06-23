Меган Маркл написала еще одну книгу

Меган Маркл, которая недавно стала детским писателем и выпустила книгу “Скамейка”, на самом деле с юности мечтала заниматься литературным творчеством. Неожиданно выяснилось, что супруга принца Гарри написала свою первую книгу, когда ей было примерно 14 лет. Об этом стало известно благодаря библиотекарю 14-го созыва Конгресса Карле Хайден, которая опубликовала фото ранее неизвестной книги Меган в своем Twitter:

Знаете ли вы, что Меган Маркл, герцогиня Сассекская, в 8-м классе написала книгу под названием “Лицо без веснушек… ночь без звезд”. В книге девочка воспевает красоту веснушек при помощи рисунков и стихов. Меган выпустила книгу в 1996, – подписала фото книги библиотекарь.

Вниманию публики представлены обложка, титульная страница и задняя сторона переплета. Вслед за заглавием, на титульном листе вместо предисловия напечатано вступительное слово автора, из которого читатель узнает, о чем эта книга.

Некоторые люди считают веснушки странными, а я с этим не согласна. Потому что если бы у меня не было веснушек, то я бы не была собой! – написала Меган подростком.

А на оборотной стороне книжки можно найти информацию о юном авторе, которая гласит:

Меган Маркл в настоящее время посещает среднюю школу Непорочного сердца в Лос-Анджелесе, Калифорния, любит смотреть телевизор, проводить время со своими друзьями и участвовать в музыкальных комедиях. Меган написала эту книгу как школьный проект в восьмом классе и теперь хочет продолжать писать на протяжении всей старшей школы. Она хочет воспользоваться моментом и поблагодарить “мамочку” и “папочку”, которые потратили свое время и силы, поддерживая ее, – написано на оборотной стороне книги.

Меган Маркл никогда не была равнодушна к книжному делу, она, как известно, прежде чем стать востребованной актрисой, какое-то время работала внештатным каллиграфом и даже преподавала переплетное дело.

Что же касается темы детского литературного труда Меган, то герцогиня не раз признавалась, что гордилась своими веснушками. В интервью 2017 года, говоря о веснушках, она вспомнила слова отца, которые, как теперь выяснилось, стали названием ее детской книги:

До сих пор переживаю, когда гримеры замазывают мои веснушки тоном во время фотосессий. Для всех моих друзей с веснушками — поделюсь кое-чем. Когда я была маленькой, папа сказал мне: “Лицо без веснушек — что ночь без звезд”, – призналась Меган в 2017 году. Напомним, что в этом году Меган Маркл выпустила детскую книгу под названием The Bench (“Скамейка”). По словам автора, импульсом для литературного творчества стало рождение первенца, а вдохновением – наблюдения за отношениями отца, принца Гарри, и сына – принца Арчи. “Скамейка” поступила в продажу 8 июня, и за неделю было продано всего 3212 экземпляров по 24 доллара за книгу.

Обложка книги Меган Маркл “Скамейка”