 

Работа для IT-специалистов в Великобритании

23.06.2021, 18:52, Разное
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MI5 ищет директора департамента по обработке и анализу данных, которого “не смущает работа в условиях неопределённости”

Written by Sam Trendall on 21 June 2021 in News

Позиция идет с  пакетом  бенефитов  включающим  заработную плату в размере 100 тысяч фунтов ,   в  круг обязанностей входит  помощь в  разработке и реализации широкомасштабной программы цифровой трансформации.

Credit: Innov8Social/Flickr/CC BY 2.0

MI5, служба внутренней безопасности и контрразведки Великобритании, ищет  специалиста на должность  директора департамента по обработке и анализу данных, чтобы помочь организации лучше использовать  эти  данные в своей работе по защите Великобритании от таких угроз, как терроризм и шпионаж.

Согласно объявлению о вакансии, служба, более известная как MI5, «работает в тесном сотрудничестве с нашими партнерскими разведывательными агентствами» для разработки и реализации широкомасштабной программы цифровой трансформации. 

«Это включает в себя значительный сдвиг в нашем подходе к данным и технологиям, а также в наших способах работы», – добавил он. «Как главный специалист по обработке и анализу данных, вы будете помогать вести эту работу, претворяя  в  реальность наши стратегические цели, внедряя методы обработки данных, необходимые для успешной поддержки нашей миссии».

МИ5, как агентство внутренней безопасности и контрразведки Великобритании, занимается обнаружением и защитой от угроз шпионажа  и внутреннего терроризма. По мнению MI5, технологии играют все более важную роль в таких угрозах, и цифровые возможности  Службы  и  её  возможности обработки данных должны идти в ногу со временем.

«В наш век беспрецедентных технологических изменений мы приступаем к реализации программы инновационных преобразований, чтобы гарантировать, что мы сможем и дальше защищать страну от ряда сложных угроз», – говорится в объявлении о вакансии. «Для этого мы создаем команду, которая поможет провести трансформацию в нашей организации, чтобы гарантировать, что мы готовы к выполнению нашей миссии сейчас и в будущем. Нам нужны люди, которых  не смущает работа в условиях неопределенности,  которые  не  боятся ломать стереотипы, интересуются будущим и могут адаптироваться  таким  образом, чтобы держать Службу на  переднем  крае  инноваций».

Директор департамента по обработке и анализу данных   будет возглавлять Data Office MI5 и станет частью команды руководителей, возглавляющих усилия по трансформации. Успешному кандидату будет поручено повысить навыки работы с данными в организации и внедрить стандарты, политики и инфраструктуру, необходимые для поддержки эффективного использования информации.

Команда руководителей будет  тесно сотрудничать с руководителями подразделений по обработке и анализу  данных из других организаций «для улучшения взаимодействия  с нашими партнерами и реализации наших общих планов  по  трансформации», а также будет сотрудничать с «оперативными и корпоративными группами» в рамках Службы безопасности.

Эта должность будет базироваться в штаб-квартире MI5 в Лондоне, а годовая зарплата составит до 105 883 фунтов стерлингов. Подача заявок закрывается 30 июля в 23:55.

В объявлении говорилось. «Мы ищем опытного лидера с опытом работы в следующих областях: получение максимальной отдачи от данных; обеспечение зрелости данных; [и] управление изменениями, связанными со сложными взаимозависимостями данных и технологий».



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