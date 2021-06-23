 

Мировые цены на нефть дошли до значений 2018 года

23.06.2021, 18:46, Новости дня
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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе 2021 года на лондонской бирже поднялись на 1,62% и достигли показателей, которые фиксировались в октябре 2018 года.

На 17.31 мск цена на фьючерсы поднялась до 76,02 долларов за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные площадки.

К  17:51 мск рост снизился, Brent была на уровне 75,77 долларов за баррель, это на 1,28% выше уровня закрытия прошлой сессии. В последний раз показатель в 76 долларов за баррель наблюдался в октябре 2018 года.

Стоимость нефти марки WTI также повысилась, показатель поднялся на 0,92%, до 73,52 долларов за баррель.

Утром мировые цены на нефть показывали рост после публикации Американским институтом нефти (API) данных о снижении запасов этого сырья в США.



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