 

Меркель приветствовала разговор Путина и Байдена

23.06.2021, 18:46, Новости дня
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В Германии приветствуют переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы, я считаю, нашли весьма объединяющую основу, чтобы не только называть геополитические вызовы в мире, но и согласовывать общие действия. Это касается сейчас России, Китая, а также вопроса о том, какие союзы мы можем заключать, в чем заключаются наши интересы. И мы продолжим этот обмен, конечно, также в свете разговора, который состоялся между президентом США Байденом с российским президентом. Я весьма приветствую, что такой разговор состоялся», – цитирует Меркель РИА «Новости».

Она добавила, что при всех противоречиях в мире необходимо постоянно сохранять открытыми каналы для диалога, чтобы озвучивать позиции и интересы и смотреть, в чем заключаются пути решения.

Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита РФ и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.



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