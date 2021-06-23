Ученые разъяснили схему оптимальной вакцинации от COVID-19: “Потенциал антител”

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности формирования антител после вакцинации у разных категорий граждан – переболевших и непереболевших COVID-19. На основании результатов анализа исследователи определили оптимальную схему по приему инъекций для обеих групп.

Как объяснили ученые, представляющие Калифорнийский университет (Лос-Анджелес, США), наиболее популярные в настоящее время прививочные препараты против коронавируса, к числу которых относятся Pfizer-BioNTech и Moderna, класс мРНК-вакцин, запускающих процесс выработки антител против RBD – связывающего домена шипового белка патогена. В процессе исследования медики провели измерение посредством иммуноферментного анализа количественного уровня антител, сформировавшихся у людей, получивших одну из вышеуказанных вакцин, и у тех, кто еще не прививался, но ранее переболел COVID-19 в легкой или тяжелой форме. Итоги показали, что у обеих категорий граждан процесс формирования иммунного ответа протекал по разному.

В частности, у исследуемых, до вакцинации не сталкивающихся с заболеванием, одна доза любой из вакцин вызывала появление уровня антител, аналогичного показателю сформированного в результате легкого ковида. Таким образом, для достижения титров, аналогичных сформированным после тяжелого протекания, представителям данной категории требовалось получение двух доз. В свою очередь, реакция ранее переболевших пациентов оказалась совсем иной: уже первая доза стала причиной возникновения сильного антительного ответа, подобного тяжелому естественному заражению, а вторая не произвела в организме никаких изменений.

“У лиц, ранее перенесших инфекцию SARS-CoV-2, после однократной вакцинации повысились до максимального уровня как потенциал антител, так и их нейтрализующая активность”, – добавил один из авторов исследования, доктор Отто Ян. Отмечается, что в целом эффективность антител после введения вакцины по истечению 85 дней снижалась на 90%, и подобные темпы снижения являются аналогичными для поведения антител после протекания COVID-19 в легкой форме. Материалы научной работы были опубликованы в ACS Nano.

Источник: ria.ru