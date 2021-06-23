Медики рассказали о главных симптомах постковидного синдрома

Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут столкнуться с опасным воспалительным синдромом. Речь идёт о постковидном синдроме, главные симптомы которого медики перечислили в зарубежном издании the healthsite.

Исследователи пояснили, что мультисистемный воспалительный синдром встречается редко, однако способен проявиться у некоторых взрослых пациентов, выздоравливающих после COVID-19. Постковидный синдром представляет собой новый, малоизученный феномен. С признаками подобного нарушения сталкиваются около 10-20% пациентов, переболевших коронавирусом.

Специалисты, представляющие Университет Калгари в канадской провинции Альберта, подчеркнули необходимость того, чтобы клиницисты подозревали мультисистемный воспалительный синдром у взрослых, когда у пациента наблюдается длительная лихорадка с поражением нескольких органов после выздоровления от инфекции SARS-CoV-2. Исследователи описали возможность возникновения синдрома у взрослых людей в работе, опубликованной в журнале Канадской медицинской ассоциации. Они проанализировали данные 60-летнего мужчины, у которого четыре недели назад был положительный результат на SARS-CoV-2.

Пациент обратился в больницу по поводу ряда симптомов, включая длительную одышку, высокую температуру, отек и сильную усталость. Анализы обнаружили увеличенное сердце, отек легких и другие проблемы. Наличие у больного лихорадки без локализованных симптомов, шейной лимфоденопатии, конъюнктивита, изменений слизистой оболочки полости рта, изменений нижних конечностей позволили предположить, что у мужчины постковидный синдром, отметили специалисты по инфекционным заболеваниям Стивен Воган и Женевьев Керкериан.

Своевременное начало приема лекарств помогло пациенту выздороветь. MIS-C был впервые описан в апреле 2020 года как гипервоспалительный синдром с признаками, напоминающими болезнь Кавасаки. По состоянию на 3 мая 2021 года, 3742 детям в США был официально поставлен диагноз MIS-C, 35 из них умерли. Многое неизвестно о мультисистемном воспалительном синдроме у взрослых. Главными признаками появления постковидного синдрома являются длительная высокая температура, наличие боли в области живота, учащенный пульс, быстрое дыхание, хроническая головная боль, рвота, расстройство пищеварения.

В октябре 2020 года Центры США по контролю и профилактике заболеваний опубликовали обзор 27 случаев у взрослых, соответствующих описанию мультисистемного воспалительного синдрома. Предварительный случай MIS-A, описанный на сегодняшний день, был у пациентов моложе 50 лет. “Однако поскольку мы продолжаем узнавать о MIS-A, разумно не предполагать каких-либо возрастных ограничений при рассмотрении диагноза, как предполагает наш случай”, – заявили исследователи.

Источник: www.thehealthsite.com