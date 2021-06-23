Звезда “Чудо-женщины” Гадот показала многочисленные объятия с мужем-бизнесменом

Артистка посвятила публикацию дню рождения супруга – ему в этот день исполнилось 46 лет.

На снимках пара позирует в объятиях друг друга, за исключением фото, которое было сделано на борту вертолета.

“Я самая счастливая девушка рядом с тобой. Я люблю тебя все больше с каждым днем и благодарна за то, что судьба соединила нас вместе”, – подписала она публикацию.

https://www.facebook.com/GalGadot/posts/350497733096487

Контекст:

Гадот известна по ролям в фильмах “Бэтмен против Супермена: На заре справедливости”, “Лига справедливости”, “Чудо-женщина”, “Шпионы по соседству”.

Гадот и Версано поженились в 2018 году. Пара воспитывает двух дочерей: Арму (2011) и Майю (2017).

1 марта 2021 года актриса сообщила, что вскоре в третий раз станет матерью – у них снова родится дочь.

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