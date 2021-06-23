23 июня: какой сегодня праздник, у кого именины, приметы и запреты этого дня

В православной традиции 23 июня именины у Александра, Антонины, Василия, Ивана, Тимофея и Феофана. В католической – у Ванды, Зенона, Иосифа.

Этот день в истории:

в 1987 году украинский спортсмен Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,03 м.

в 1994 году на экраны вышел фильм Роберта Земекиса “Форрест Гамп” с Томом Хенксом в главной роли. Картина получила почти 40 наград по всему миру, включая шесть статуэток “Оскар” в номинации “Лучший фильм”, “Лучший режиссер”, “Лучшая мужская роль”.

в 1998 году впервые в мире произведена пересадка клетки человеческого мозга.

в 2016 году граждане Великобритании на общенациональном референдуме проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

В этот день родились:

в 1889-м – Анна Ахматова, поэтесса, переводчица, литературовед.

в 1965-м – Валерий Меладзе, певец, заслуженный артист России.

в 1972-м – Зинедин Зидан, французский футболист, чемпион мира (1998) и Европы (2000), лучший футболист мира (1998, 2000, 2003).

в 2019-м – Андрей Харитонов, украинский актер театра и кино, прославился ролью Овода в одноименном фильме. Умер в 59 лет.

В этот день умерли:

в 2011-м – Питер Фальк, американский актер, известен по роли лейтенант Коломбо в телесериале “Коломбо”. Ему было 83 года.

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