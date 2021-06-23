 

“Антиковидный” принцип работы предложено распространить на магазины

23.06.2021, 18:32, Разное
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Совладелец компаний Burger Heroes и “Дом культур” Игорь Подстрешный заявил о необходимости распространить “антиковидный” принцип работы кафе и ресторанов Москвы на столичные магазины и торговые центры. Об этом сообщает “Московский комсомолец” со ссылкой на телеканал “Дождь”.

Вышеуказанный формат работы предполагает обслуживание клиентов исключительно по QR-коду, где хранится информация либо о сделанной от коронавируса прививке, либо о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании, либо об отрицательном ПЦР-тесте.

“Если уж вводить ограничительные меры, то везде. Есть торговые центры, есть другие общественные места, чем они отличаются?” – спросил во время интервью ресторатор.

Кроме того, Игорь Подстрешный подчеркнул, что москвичи относятся с недоверием к вакцинации. Он также отметил, что ради посещения ресторанов мало кто согласится сдать ПЦР-тест, поэтому сделать прививку – единственный вариант.

С 28 июня для посещения заведений общественного питания Москвы необходимо иметь QR-код, подтверждающий защиту от коронавируса. Решение принято в связи с резким ухудшением ситуации с COVID-19 в столице.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева ввела обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг. Предприниматели позитивно оценили такое решение.



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