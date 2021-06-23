В Подмосковье ввели новые жесткие ограничения из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом COVID-19 в Московской области продолжает ухудшаться. В связи с этим губернатор региона Андрей Воробьёв подписал постановление о новых жестких ограничениях.

В частности, с 24 июня в Подмосковье запрещается проводить спортивные, досуговые, развлекательные, культурные мероприятия и выставки в помещении, если число зрителей превышает 50 человек. Для мероприятий на открытом воздухе вводится лимит в 500 человек. Кроме того, фуд-кортам будет разрешено обслуживать клиентов только на вынос или при помощи доставки, сообщает RT.