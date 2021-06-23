Мигрень у беременных связали со значительным риском осложнений во время родов



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Мигренью называется неврологическое заболевание, которое проявляется сильной односторонней головной болью и часто сопровождается тошнотой, рвотой и чувствительностью к свету и звуку. У некоторых пациентов это состояние начинается с ауры — видений вспышек света, сужения полей зрения, чувства покалывания или онемения в руке. По статистике мигренями страдает не менее 15% населения. У женщин это заболевание диагностируется в три раза чаще, чем у мужчин и обостряется в репродуктивном возрасте.

Ученые из Университета Тель-Авива решили оценить, насколько мигрень во время беременности связана с различными осложнениями в акушерский и послеродовой период. В исследовании, результаты которого были представлены на конгрессе Европейской академии неврологии (EAN), были включены данные 145 тысяч женщин, которые рожали с 2014 по 2020 годы. Из них 10,6 тысячи страдали мигренью до беременности, еще 1,5 тысячи — мигренью с аурой. Ученые отметили, что данные могут быть занижены, поскольку это состояние далеко не всегда диагностируется.

Около 6,9% потребовалась госпитализация в связи с различными осложнениями, в то время как среди женщин без этого заболевания показатель составил 6%. У беременных, страдающих мигренью с аурой, риск развития патологий оказался еще выше: 8,7%. Кроме того, у них была значительно повышена вероятность гестационного диабета, преэклампсии и образования тромбов. Пациенткам с мигренью значительно чаще обращались к врачу и принимали больше различных лекарств по сравнению с контрольной группой.

Это не просто головная боль: главные вопросы о мигрени

Многие из тех, кто сталкиваются с этим мучительным состоянием, слышат от окружающих «ничего страшного, просто выпей таблетку». Врач-невролог Нортонского института неврологии Брайан Плато дал ответы на самые распространенные вопросы, которые задают ему пациенты с миренью.

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Эпидуральная анестезия во время родов потребовалась 45,7% роженицам с мигренью, 47,5% — с мигренью с аурой и 40,5% пациенткам без этого заболевания. По мнению авторов исследования, это может быть связано с тем, что женщины с мигренью так устали от приступов боли, что хотят свести любые болевые ощущения к минимуму.

Пациентки с мигренью также имеют повышенный риск послеродовой депрессии, чаще обращаются за консультациями к лечащему врачу и проходят больше медицинских обследований по сравнению с контрольной группой.

«Мигрень часто вызывает депрессию и тревожность, и возможно, этот фактор влияет на женщину во время беременности и после родов», — считают авторы исследования. Они подчеркивают, что такие пациентки нуждаются в особенном неврологическом контроле, в том числе в послеродовом периоде.