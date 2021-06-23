Белые аисты ищут пищу с помощью тонкого обоняния, летя на запах свежескошенной травы

Немецкие учёные установили, что белые аисты ищут себе пищу благодаря тонкому обонянию. В ходе исследования сотрудники института Макса Планка обнаружили, что птицы летят на запах свежескошенной травы.

Давно известно, что многие пернатые обладают острым зрением. Однако, как оказалось, их способности гораздо шире, чем полагала наука ранее. Учёные из Германии открыли новые данные о способностях такого вида птиц, как белые аисты. Эксперты Химического института Макса Планка с помощью эксперимента обнаружили у них необычно чуткую восприимчивость к ароматам.

Причем, по данным специалистов, именно обоняние является важнейшим в поисках птицами пропитания. Вначале исследователи при изучении повадок аистов обратили внимание на их склонность появляться на лугах и полях именно во время покоса. Причем они появлялись с подветренной стороны, что наталкивало на мысль о запахе, как ориентире их передвижения. Слетаясь на покос, птицам проще выискивать лягушек и улиток для еды. Чтобы проверить свою гипотезу, сотрудники института применили ароматизатор, имитирующий запах свежескошенной зелени. Сразу же после распыления вещества по экспериментальной территории на нее слетелись белые аисты.

Как поясняет один из членов исследовательской группы Джонатан Уильямс, такой специфический ольфакторный признак создаётся природными соединениями с названием одоранты. Эти вещества, выделяемые из зеленых листьев состоят только из трех разных по своему виду молекул. Подобные вещества также добавляются парфюмерами для придания «зеленой» ноты духам. Стоит отметить, что учёные для чистоты эксперимента и более точного результата проверили также и другие факторы вроде шума сельхозтехники и визуальной «картинки» на поле. В итоге было доказано, что решающим в реагировании белых аистов был именно запах свежескошенной травы.

Источник: poisknews.ru