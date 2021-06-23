Глава МИД Польши – РФ не меняет поведения, поэтому о смягчении санкций не может быть и речи

С российской стороны ничего не изменилось, поэтому о каком-либо смягчении санкций в отношении неё не может быть и речи, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. В беседе с Polskie Radio он объяснил, что в плане соблюдения Минских соглашений Москва ничего не сделала — а ведь это основное условие конструктивных отношений на линии ЕС — Россия.



Reuters:

«В плане дискуссии по вопросу Белоруссии со стороны министров из нашей части Европы появился очень сильный призыв к тому, чтобы не рассматривать белорусский кризис отдельно от политики в отношении России. Именно это и есть ключ к пониманию этой проблемы и этого кризиса», — заявил Polskie Radio министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Глава дипломатического ведомства также сказал, что следует ожидать ужесточения экономических санкций в отношении Москвы. «С российской стороны ничего не изменилось, поэтому о каком-либо смягчении не может быть и речи. Если ожидать изменений, то скорее всего наступит ужесточение санкций», — пояснил он.

На вопрос радиостанции о том, как ЕС следует вести себя с Россией, глава МИД Польши отметил, что ЕС необходимо придерживаться пяти ведущих принципов. «Первый и основополагающий, который ложится в основу соблюдения всех остальных условий, — это соблюдение Минских соглашений. В этом плане РФ пока ничего не сделала. Что касается позиции Польши, мы всегда подчёркиваем, что, оценивая политику России, мы должны отталкиваться от соблюдения там прав человека и условий гражданского общества», — добавил министр.

К предложению Европейской комиссии о возможном сотрудничестве с Россией в отдельных областях Збигнев Рау отнёсся весьма настороженно. «Что касается сотрудничества по отдельным вопросам, то оно не может быть приоритетным в отношениях на линии ЕС — Россия», — резюмировал глава МИД Польши в интервью Polskie Radio.