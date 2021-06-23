 

В Думе утвердили список веских причин для преклонения колен на территории РФ

23.06.2021, 19:28, Разное
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Как объяснили депутаты, необходимость в составлении списка возникла прежде всего из-за акций в поддержку BLM во время матчей «Евро-2020».

При этом авторы документа также учли изменения в российском обществе, произошедшие за последние два десятилетия.

Петр Толстой признался журналистам, что он регулярно получает письма от простых людей с просьбой внести ясность в этом вопросе:

– Русские не встают на колени просто так. Для этого обязательно должна быть веская причина. Но вот что можно и нужно считать веской причиной — тут единого мнения пока нет.

В Госдуме утвердили список веских причин для преклонения колен на территории РФВ список вошли такие веские причины, как совершение религиозного обряда, завязывание шнурков или видеобращение к действующему президенту России. В период с апреля по октябрь преклонение колена также считается уместным при выполнении сельскохозяйственных работ.

Парламентарий добавил, что движение BLM никакого отношения к жителям России не имеет:

– Это не наша, а американская проблема. Вот пусть они там у себя на Родине и встают на колени. А в России расизма нет. Я лично сдавал свою «трешку» в центре Москвы семье чернокожего дипломата из США. Очень приличные люди оказались, платили хорошо и вовремя. Не то что гастарбайтеры из Средней Азии какие-нибудь.

Авторы списка подчеркивают рекомендательный характер документа и советуют учитывать региональные особенности. Например, в некоторых субъектах Российской Федерации веской причиной для преклонения колена может служить проезд кортежа местного представителя власти.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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