 

Мининформ Белоруссии решил не выдавать новое разрешение на трансляцию RTVI

22.06.2021, 1:28, Новости дня
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Мининформ Белоруссии не будет выдавать новое разрешение на трансляцию телеканала RTVI в стране из-за «несоответствия действительности сведений в заявлении от оператора».

Оператор электросвязи «Космос ТВ» ранее сообщал, что 27 июня 2021 года истекает срок действия разрешения на распространение телепрограммы RTVI» на территории Белоруссии, который выдает Мининформ. По данным компании, ретрансляция RTVI будет прекращена после 26 июня 2021 года, передает РИА «Новости».

«Двадцать первого июня 2021 года министерством информации принято решение об отказе в выдаче нового разрешения на распространение в Республике Беларусь иностранной телепрограммы RTVI. Основанием для отказа стало несоответствие действительности сведений, указанных в заявлении, поданном оператором электросвязи», – сообщили в белорусском ведомстве.

В Мининформе пояснили, что срок действия разрешения, выданного министерством в 2018 году, указанной телепрограмме истекает 27 июня 2021 года.

RTVI – международное медиа, охватывающее аудиторию более чем в 30 странах по всему миру. Офис находится в Москве.



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