Объявлено о приостановке прокачки газа по «Турецкому потоку»
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Прокачку газа по «Турецкому потоку» приостановят для проведения планового технического обслуживания газопровода, сообщается на сайте «Турецкого потока».
Приостановка коснется обеих ниток «Турецкого потока». Техобслуживание будет проводиться с 22 по 29 июня, в этот период газ по трубопроводу прокачивать не будут, передает ТАСС.
Напомним, в первом квартале Газпром увеличил экспорт газа в Европу и Турцию на треть – до почти 53 млрд кубометров. При этом в марте поставки достигли рекордного объема – 18,2 млрд кубометров. И «Турецкий поток», и «Северный поток» активно качали газ в Европу.
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