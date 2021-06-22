Объявлено о приостановке прокачки газа по «Турецкому потоку»

Прокачку газа по «Турецкому потоку» приостановят для проведения планового технического обслуживания газопровода, сообщается на сайте «Турецкого потока».

Приостановка коснется обеих ниток «Турецкого потока». Техобслуживание будет проводиться с 22 по 29 июня, в этот период газ по трубопроводу прокачивать не будут, передает ТАСС.

Напомним, в первом квартале Газпром увеличил экспорт газа в Европу и Турцию на треть – до почти 53 млрд кубометров. При этом в марте поставки достигли рекордного объема – 18,2 млрд кубометров. И «Турецкий поток», и «Северный поток» активно качали газ в Европу.