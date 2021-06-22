 

Объявлено о приостановке прокачки газа по «Турецкому потоку»

22.06.2021, 1:28, Новости дня
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Прокачку газа по «Турецкому потоку» приостановят для проведения планового технического обслуживания газопровода, сообщается на сайте «Турецкого потока».

Приостановка коснется обеих ниток «Турецкого потока». Техобслуживание будет проводиться с 22 по 29 июня, в этот период газ по трубопроводу прокачивать не будут, передает ТАСС.

Напомним, в первом квартале Газпром увеличил экспорт газа в Европу и Турцию на треть – до почти 53 млрд кубометров. При этом в марте поставки достигли рекордного объема – 18,2 млрд кубометров. И «Турецкий поток», и «Северный поток» активно качали газ в Европу.



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