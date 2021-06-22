 

Россиянина в США обвинили в сговоре о незаконном экспорте оптических прицелов

22.06.2021, 1:28, Новости дня
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В США пяти лицам предъявлены обвинения в сговоре с целью незаконного экспорта в Россию военного оборудования, информирует американский минюст.

Обвинения предъявлены 45-летнему россиянину Борису Полосину, двум гражданам Израиля – 52-летнему Владимиру Гохману и 39-летнему Игорю Панчерникову, а также 59-летней Елене Шифриной и 55-летнему Владимиру Придаче (их гражданство не уточняется), передает ТАСС.

Сообщается, что Шифрина и Придача арестованы в Иллинойсе. По версии американских властей, в течение почти четырех лет они покупали в США тепловизионные оптические прицелы и перепродавали их в Россию, используя фальшивые имена и адреса. Экспорт тепловизионных прицелов запрещен без специальных лицензий. При покупке Шифрина и Придача давали письменные гарантии, что не будут экспортировать продукцию в другие страны, передает РИА «Новости».

Всем пятерым предъявлены обвинения в сговоре с нарушением закона об экспортных ограничениях, им грозит до 20 лет тюрьмы.



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