 

Под санкции ЕС попали сын и невестка Лукашенко

22.06.2021, 1:18, Новости дня
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Дмитрий Лукашенко не занимает государственных постов, но руководит общественным объединением “Президентский спортивный клуб”. В ЕС отмечают, что через этот клуб он ведет бизнес и контролирует ряд предприятий.

“Он присутствовал на тайной инаугурации Александра Лукашенко в сентябре 2020 года. Таким образом, он получает пользу от режима Лукашенко и поддерживает его”, – подчеркивают авторы санкционного списка.

Под санкции также попала супруга старшего сына Лукашенко Лилия Лукашенко. Авторы списка отмечают, что она была тесно связана с рядом крупных компаний, получивших выгоду от режима Лукашенко. Среди них:

группа строительных компаний Dana Holdings / Dana Astra;
торговое объединение “Белхудожпромыслы” управления делами президента Республики Беларусь. Оно является основным производителем изделий народных художественных промыслов и сувенирной продукции в стране;
кипрская компания Eastleigh trading Ltd. Белорусские СМИ еще в 2010 году писали, что эта фирма зарабатывает на операциях с недвижимостью.

Всего в новом санкционном списке Евросоюза 78 человек и восемь организаций. По мнению авторов санкционного списка, семеро из внесенных в перечень физлиц ответственны за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, а остальные открыто поддерживают Лукашенко или прямо получают выгоду от действий белорусских властей. В список попал и российский бизнесмен и друг Лукашенко Михаил Гуцериев.

Помимо ЕС, 21 июня новые санкции против Беларуси ввели США, Великобритания и Канада. В списках – руководители силовых структур, члены Центризбиркома, чиновники министерства транспорта и другие.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз в октябре прошлого года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

В феврале санкции против “граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии”, ввели США и Великобритания.

16 июня стало известно, что послы стран Европейского союза утвердили введение санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, после которой спецслужбы Беларуси задержали белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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