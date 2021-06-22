“Мама поймет и поддержит”. Украинская акция в поддержку ЛГБТ получила серебро на “Каннских львах”

Украинцы заняли второе место в категории Outdoor, где соревнуются инициативы в сфере наружной рекламы.

https://www.facebook.com/kyivpride/posts/3856208087822725

В июне 2020 года над скульптурой Родины-матери в Киеве был с помощью дрона поднят радужный флаг – символ ЛГБТ-сообщества. Хотя флаг не устанавливали на скульптуру, организаторы акции сняли видеоролик так, что кажется, будто Родина-мать держит флаг в руке.

#Матизрозумієтапідтримає

Батьківщина-мати за рівність для всіх! Великий ЛГБТ+ прапором сьогодні майорів над усім Києвом.

Дякуємо @dronariums за #prideonair pic.twitter.com/ytUtsFjTtn

— KyivPride (@KyivPride) June 21, 2020

Кроме того, 17 июня на этом фестивале представители креативного агентства Banda получили золото Young Lions (конкурс для молодых креативщиков в возрасте до 30 лет в рамках фестиваля) в категории “Дизайн”, сообщалось на странице премии.

https://www.facebook.com/wearebanda/posts/4229570220437561

Контекст:

Фестиваль “Каннские львы”, который считается самым авторитетным международным фестивалем в области рекламы и креатива, ежегодно проходит в Каннах с 1954 года.

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