В Крыму закрыли пляжи в пострадавших от циклона городах
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Решение о закрытии пляжей принято “в связи с ухудшением качества морской воды”.
Сообщается, что в связи с последствиями ливней принимаются меры для предотвращения вспышки острых кишечных инфекций, таких как вирусный гепатит А и дизентерия.
“Организован полный комплекс санитарно- и противоэпидемических мероприятий. Проводится контроль за условиями проживания и питания в пунктах временного размещения эвакуированных жителей”, – говорится в сообщении.
Кроме того, усилены проверки качества питьевой воды в пострадавших районах и во временных пунктах размещения пострадавших. Пробы воды исследуются каждые два часа.
Сообщается, что по состоянию на утро 21 июня “санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная”, проб питьевой воды и пищевых продуктов, не соответствующих обязательным требованиям, не выявили.
Контекст:
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
В Крыму 17–18 июня прошли сильные дожди. В Ялте за день выпало три месячные нормы осадков, реки вышли из берегов. По данным оккупационных властей, в результате стихии погиб один человек, восемь пострадали, еще один пропал без вести.
Стихия затронула Феодосию, Кировский район Крыма, затопило Керчь. В пострадавших районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет