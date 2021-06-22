В Крыму закрыли пляжи в пострадавших от циклона городах

Решение о закрытии пляжей принято “в связи с ухудшением качества морской воды”.

Сообщается, что в связи с последствиями ливней принимаются меры для предотвращения вспышки острых кишечных инфекций, таких как вирусный гепатит А и дизентерия.

“Организован полный комплекс санитарно- и противоэпидемических мероприятий. Проводится контроль за условиями проживания и питания в пунктах временного размещения эвакуированных жителей”, – говорится в сообщении.

Кроме того, усилены проверки качества питьевой воды в пострадавших районах и во временных пунктах размещения пострадавших. Пробы воды исследуются каждые два часа.

Сообщается, что по состоянию на утро 21 июня “санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная”, проб питьевой воды и пищевых продуктов, не соответствующих обязательным требованиям, не выявили.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В Крыму 17–18 июня прошли сильные дожди. В Ялте за день выпало три месячные нормы осадков, реки вышли из берегов. По данным оккупационных властей, в результате стихии погиб один человек, восемь пострадали, еще один пропал без вести.

Стихия затронула Феодосию, Кировский район Крыма, затопило Керчь. В пострадавших районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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