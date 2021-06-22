Главред – пьяные вандалы сорвали украинский флаг с могилы бойца ВСУ

В Полтаве двое неизвестных в состоянии алкогольного опьянения сорвали флаг Украины и флагшток с могилы участника АТО. Как передаёт «Главред», полиция проводит расследование, опрашивает свидетелей и ищет вандалов.



Reuters

В Полтаве двое вандалов сорвали флаг Украины и флагшток, к которому он был прикреплён, с могилы участника АТО Антона Цедика. Как передаёт «Главред», об этом инциденте рассказал пользователь Александр Сороковой на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Сорокового, мужчины принесли украденный флаг на авторынок. При этом они находились в состоянии алкогольного опьянения. Они размахивали флагом, и никто им не сделал замечания.

Через некоторое время они оставили флаг и ушли в неизвестном направлении. В конце рабочего дня один из молодых предпринимателей забрал флаг домой. Полиция проводит расследование, опрашивает свидетелей и ищет вандалов. Украденный флаг правоохранители у предпринимателя изъяли.