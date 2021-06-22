 

АвтоВАЗ пообещал россиянам более дорогие машины Lada

22.06.2021, 1:10, Разное
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Российский автопроизводитель АвтоВАЗ планирует выпускать автомобили более высокого класса. Об этом рассказал президент компании Николя Мор, пишет RT.

Мор сообщил, что новые модели будут представлены и выпущены в течение ближайших пяти лет. При этом машины будут находиться в другом ценовом сегменте: их стоимость будет гораздо выше миллиона рублей. Однако глава АвтоВАЗ заверил, что характеристики и качество автомобилей будут соответствовать цене, сообщает РИА ФАН.



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