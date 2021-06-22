Украшения из золота делают образ не дорогим, а старомодным. Как избежать ошибок

Почему женщины отказываются носить золото, ссылаясь на то, что такие украшения выглядят старомодно? Нисколько не старомодно, просто надо уметь носить их. Как этого точно не надо делать, расскажу далее. И подскажу, как носить золотые украшения, чтобы представать в глазах окружающих стильной и дорогой леди.

Сдержанность — признак дороговизны

От модели изделия зависит, дорого оно будет смотреться или нет. Хотите, чтобы украшение смотрелось благородно — выбирайте скромные модели.

На наличие вкуса указывает украшение в минималистичном стиле, дополненное жемчугом, изящные гвоздики с одиночными камнями или кольцо без всяких излишеств. Такие украшения выглядят дорого, независимо от того, за какую сумму они были приобретены.

Толщиной цепей сейчас уже никто не меряется — в моде сдержанность. А вот на уникальность ее плетения стоит обратить внимание.

О массивности украшений

Огромные золотые украшения смотрятся смешно на худеньких девушках, а вот полным дамам в возрасте они очень даже идут. И наоборот, женщине объемной комплекции лучше отказаться от тонких, слишком изящных украшений. Так что старайтесь выбирать модели украшений, следуя своей комплекции — это самый надежный способ не попасть впросак.

Давайте разберемся с примерами. Если речь идет о молоденькой девушке худощавого телосложения, ей лучше остановить свой выбор на тонком кольце с небольшим камнем. Будет просто, стильно и со вкусом. Вдобавок ко всему такое украшение отлично сочетается с разными стилями одежды.

Девушкам с полными руками отлично подходят кольца с круглыми, хорошо заметными камнями. Но учитывайте, что слишком массивный экземпляр способен визуально расширять ладонь. Хотите удлинить фаланги пальцев — выбирайте асимметричные камни.

Стиль украшений тоже имеет значение. Плохо, когда молодая девушка начинает выбирать “возрастные” украшения и нет ничего хорошего в том, что взрослая женщина лет так за 50 начинает носить кольца с бабочками и цветочками. Все должно соответствовать возрасту.

Сколько украшений в образе — норма?

Избыток золота на женщине — плохо. Дорого и богато с десятком колец и тремя цепочками на шее она бы выглядела где-нибудь в восточных странах, где это принято. Но точно не у нас, где принцип “я надену все лучшее и дорогое сразу” точно не приветствуется.

Хотите, чтобы золото выглядело роскошно, надевайте не более трех украшений за раз. Это норма. И не забывайте еще одно важное правило: чем массивнее украшения, тем меньше их должно быть.

Максимальный набор украшений в одном образе выглядит примерно так: по одному кольцу на каждой руке, цепочка на шее, часы (или браслет). Не нужно сочетать часы с браслетом, как любят делать некоторые — это уже перебор, который сразу бросается в глаза. И не советую носить кольца на больших пальцах обеих рук — это совершенно безвкусно.

Стоит ли носить комплект?

Лично я против комплектов. Считаю, что любовь к ним — признак простоты вкуса, что точно не про дорогую женщину. На мой взгляд, готовый комплект украшений способен упростить любой образ, даже если он был составлен очень грамотно.

Но как быть, если все-таки хочется надеть ансамбль украшений? Независимо от того, сколько украшений в комплекте, носить лучше только два два. Это смотрится стильно и красиво.

Не забывайте, что не запрещено сочетать между собой изделия из разных ансамблей, но важно следить за тем, чтобы они смотрелись гармонично друг с другом. При грамотном подходе и наличии вкуса можно сочетать несочетаемые формы, стили и даже цвета. Но только делайте это аккуратно, учитывая стиль созданного вами образа.

Несколько слов об актуальности

Старомодно и смешно смотрится золото, надетое неуместно.

Отправляясь в офис, не нужно надевать на себя много украшений — одного или двух будет достаточно (как видите, даже предыдущий принцип в этом случае не работает). Причем учитывайте, что часы — это тоже украшение. Хорошее решение — надеть в офис тонкую многослойную цепочку, которую можно смело дополнить другим неброским аксессуаром, надетым на руку или запястье.

Дорогое вечернее платье просто обязывает надеть что-нибудь драгоценное, купленное за немалые деньги или подаренное щедрым кавалером. Но помните о стиле — украшение должно полностью соответствовать ему.

Есть случаи, когда носить золото просто неуместно. Например, под спортивный костюм. Хотите нарушать это правило — ограничьтесь хотя бы одним, не сильно броским украшением.

И снова хотелось бы вернуться к массивным украшениям. Если выбираете их, старайтесь создавать лук из максимально сдержанной одежды. В противном случае образ будет выглядеть слишком перегруженным, о хорошем стиле не может быть и речи.

О сочетании золота и серебра

Вечный спор стилистов: можно ли сочетать белый и желтый металл? Кто-то уверяет, что разнообразие вполне допустимо, если все в меру, а кто-то уверенно протестует против таких решений. Не советую слушать первую группу стилистов — такие сочетания смотрятся глупо и дешево. Максимум, что допустимо, — сочетание двух металлов в одном изделии, и то я не сторонник таких. Считаю, что современная мода на привнесение в стиль чего-нибудь эдакого, на что раньше пальцем тыкали и говорили “Так нельзя!”, золота не касается.

О выборе одного цвета золота тоже ведутся споры. Пока кто-то считает, что носить красное, белое или желтое золото можно, независимо от каких-либо факторов, я уверена: цвет металла нужно выбирать по цветотипу. Сейчас объясню основной принцип.

Он прост: теплое сочетаем с теплым, холодное — с холодным. Желтое и красное золото советую выбирать женщинам с теплым или нейтрально-теплым цветотипом. А вот украшения из розового и белого золота окажутся уместными для обладательниц холодного цветотипа кожи. Кстати, именно розовое золото считается хитом уже несколько сезонов — на него следует обратить особое внимание, оно точно не выглядит старомодно.

И напоследок хотелось бы напомнить: не нужно носить золото с простой бижутерией, даже если она дорогая и качественная. Лучше определиться с чем-то одним, потому что даже самая стильная и модная бижутерия будет смотреться вульгарно в компании с золотым украшением, да и ценность ее, мягко говоря, быстро померкнет.