Чулок, линейка, фен… Подборка лучших лайфхаков по нестандартному протиранию пыли

Каких только секретов близких людей мы порой не знаем годами! Я зашла однажды к лучшей подруге без предупреждения, а она открыла дверь с чулком на руке. Почему? Оказывается, обычный чулок или носок может помочь в идеальной уборке дома. Предлагаю вашему вниманию подборку лучших лайфхаков по нестандартному протиранию пыли.

Сделайте помощника для уборки из ненужного носка!

Никогда не выбрасывайте одинокие носки. Они могут помочь вам в уборке. Используйте хлопковые или махровые изделия для протирания жалюзи и других труднодоступных мест. Просто наденьте носок на руку и зажмите протираемый предмет между пальцев.

Аналогичным образом можно использовать капроновые чулки. Они идеально подходят для удаления пыли и полировки фигурных предметов интерьера. Протрите ими основания ламп для чтения и светильников, дверные ручки и перила лестницы. Результат вас приятно удивит!

Новая «одежка» для старой метлы

Многие хозяйки смахивают паутину по углам при помощи обычной метлы. Это проверенный не одним поколением трюк. Проблема только в том, что метла разметает большое количество пыли в стороны. Попробуйте закрепить на ней кусок микрофибры или салфетку для уборки. Если ваши стены покрашены краской, вы можете намочить используемую ткань для влажной уборки.

Моем окна не хуже клининговой службы

Современные оконные рамы имеют в своей конструкции тонкие пазы. В них очень “любят” собираться грязь и мусор. Обычной тряпкой тщательно промыть их практически невозможно. Решение есть: возьмите губку для мытья посуды и отрежьте подходящую по ширине полоску. Вам останется только погрузить поролон в щель, которую вы хотите очистить, и провести им. Вся грязь останется на губке!

Фен превращается в пылесос!

Еще один способ очистки пазов окон и других труднодоступных мест – использование фена вместо пылесоса. Натяните на заднюю часть воздухозаборника капроновый носок и наденьте сверху обрезанное горлышко от пластиковой бутылки. У вас получится мини-пылесос. Включите прибор и соберите всю пыль.

Валик для ремонта – ваше оружие против пыли

Очистить потолок, потолочный вентилятор или люстру можно при помощи валика для покраски потолка. Намотайте на него чистящую салфетку или наденьте носок. Осторожно протрите очищаемую поверхность, как будто хотите ее покрасить.

Волшебная палочка чистоты из канцелярской линейки

Некоторые поверхности удобней чистить плоской щеткой. Не спешите покупать такое приспособление в магазине товаров для уборки. Вы можете сделать его самостоятельно из обычной канцелярской линейки. Просто намотайте на нее микрофибру и закрепите. Линейка должна быть не короче 30 сантиметров.

Средство для смягчения ткани притягивает пыль

Наиболее загрязненные места вы можете почистить мокрой тканью, закрепленной на основе любым описанным выше способом. Для более качественной уборки смочите ткань жидкостью для смягчения белья. Такая пропитка поможет собрать пыль более качественно и наполнит помещение приятным ароматом. Если ваше средство слишком густое, разбавьте его обычной водой.