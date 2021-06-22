«Левада-центр»: россияне назвали Сталина самым выдающимся человеком истории

Россияне продолжают считать Иосифа Сталина самым выдающимся человеком в истории. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром»* в мае (есть в распоряжении «Новой газеты»).

В первую пятерку выдающихся личностей помимо Сталина (39%), который «удерживает лидерство» с 2012 года, также вошли Владимир Ленин (30%), Александр Пушкин (23%), Петр I (19%) и Владимир Путин (15%). При этом доля тех, кто называл Путина, сократилась в два раза за четыре года (34% в 2017 году), а Пушкина — с 34% до 23%.

В этом году в первую десятку также вошли: Юрий Гагарин (13% против 20% в 2017 году), Георгий Жуков (12%), Леонид Брежнев (10% против 8% в 2017 году), Альберт Эйнштейн (9% против 7%), Дмитрий Менделеев (8% против 10%).

По сравнению с 2017 годом выросла доля тех, кто считает самым выдающимся человеком в истории, Андрея Сахарова: с 2% до 7%. Кроме того, значительно выросла доля затруднившихся с ответом: с 9% в 2017 году до 19% в 2021 году.

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Лев Гудков, научный руководитель «Левада-центра», объясняет, что смысл исследования — определить объем культурно-исторической памяти и ее структуру. По его словам, набор самых знаменитых людей в основном представлен царями, диктаторами, генеральными секретарями компартии, полководцами, поэтами, писателями и учеными из школьной программы.

«Советские имена-символы, начиная с Ленина и Сталина (другие революционеры и большевики окончательно ушли из коллективной памяти) и кончая самым известным полководцем — Георгием Жуковым, слабеют, но им на смену не приходят новые. Никаких новых значимых символических фигур, начиная с 1989 года, в списке хотя бы 20 наиболее важных имен не возникло», — отмечает Гудков.

Общее число упоминаний имен респондентами сократилось с 2008 года в 1.6 раза, подчеркивает руководитель «Левада-центра». Это, считает социолог, может быть следствием усиливающейся цензуры и насильственного насаждения «традиционных ценностей», либо реакцией примитивизации массового сознания, характерной для всех авторитарных режимов.

*внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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