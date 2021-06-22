 

«Левада-центр»: россияне назвали Сталина самым выдающимся человеком истории

22.06.2021, 0:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россияне продолжают считать Иосифа Сталина самым выдающимся человеком в истории. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром»* в мае (есть в распоряжении «Новой газеты»).

В первую пятерку выдающихся личностей помимо Сталина (39%), который «удерживает лидерство» с 2012 года, также вошли Владимир Ленин (30%), Александр Пушкин (23%), Петр I (19%) и Владимир Путин (15%). При этом доля тех, кто называл Путина, сократилась в два раза за четыре года (34% в 2017 году), а Пушкина — с 34% до 23%.

В этом году в первую десятку также вошли: Юрий Гагарин (13% против 20% в 2017 году), Георгий Жуков (12%), Леонид Брежнев (10% против 8% в 2017 году), Альберт Эйнштейн (9% против 7%), Дмитрий Менделеев (8% против 10%).

По сравнению с 2017 годом выросла доля тех, кто считает самым выдающимся человеком в истории, Андрея Сахарова: с 2% до 7%. Кроме того, значительно выросла доля затруднившихся с ответом: с 9% в 2017 году до 19% в 2021 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

А сегодня под мостом поймали Гитлера с хвостом!

Спорный закон о «реабилитации нацизма» все дополняется бессмысленными поправками, вызывающими смех и желание покрутить пальцем у виска. Очередное ноухау Госдумы

Лев Гудков, научный руководитель «Левада-центра», объясняет, что смысл исследования — определить объем культурно-исторической памяти и ее структуру. По его словам, набор самых знаменитых людей в основном представлен царями, диктаторами, генеральными секретарями компартии, полководцами, поэтами, писателями и учеными из школьной программы.

«Советские имена-символы, начиная с Ленина и Сталина (другие революционеры и большевики окончательно ушли из коллективной памяти) и кончая самым известным полководцем — Георгием Жуковым, слабеют, но им на смену не приходят новые. Никаких новых значимых символических фигур, начиная с 1989 года, в списке хотя бы 20 наиболее важных имен не возникло», — отмечает Гудков.

Общее число упоминаний имен респондентами сократилось с 2008 года в 1.6 раза, подчеркивает руководитель «Левада-центра». Это, считает социолог, может быть следствием усиливающейся цензуры и насильственного насаждения «традиционных ценностей», либо реакцией примитивизации массового сознания, характерной для всех авторитарных режимов.

*внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.05 / Мнение: А ТЫ сегодня уже помолился на любимую страну, ура-патриот?

15.09 / Памела Андерсон порадовала поклонников фото в наряде с глубоким декольте

01.12 / Боевой спутник США X-37B

23.10 / В Китае жареный чеснок назвали смертельно опасным

27.01 / Константин Кинчев записал сольный альбом «Белый шум»

15.09 / Идрис Эльба прокомментировал новость о рождении у него третьего ребенка

26.06 / Предсказавший эпидемию COVID-19 вирусолог предупредил о скорой второй волне коронавируса в России

20.01 / Госдума вводит запрет двойного гражданства для чиновников

08.02 / Доктор рассказал о самых вредных женских пищевых привычках

20.02 / Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала откровенный пост: “Последние два года – самые тяжелые в жизни. Эта боль всегда со мной”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика