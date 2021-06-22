«Агент Кремля» или «еврореалист»

Россиянка Тамара Волохова участвует во французских выборах от партии Ле Пен

Опубликовано: 18/06/2021 Денис Стрелков

Тамара Волохова работает с крайне-правыми депутатами в Европарламенте с середины 2010-х © AFP – SEBASTIEN BOZON

Россиянка с французским гражданством Тамара Волохова работает в Европейском парламенте в качестве советника крайне правой фракции «Идентичность и демократия» и сотрудничала со многими французскими крайне правыми депутатами. По данным издания EUObserver, бывшая модель из Ростова-на-Дону помогала им поддерживать связи с Москвой. В 2021 году она решила выдвинуть свою кандидатуру на выборах в совет французского департамента Нижний Рейн от партии «Национальное объединение» (бывший Нацфронт), объяснив это «чувством долга» перед принявшей ее страной.

Россиянка Тамара Волохова получила гражданство Франции в 2016 году. Парижская газета Le Parisien называет ее бывшей моделью, а страсбургское издание Rue98 — «агентом российского влияния».

Как утверждает в своем расследовании издание EUObserver, госпожа Волохова переехала в Страсбург в начале 2000-х годов и окончила Европейскую школу коммуникаций. Ей удалось получить стажировку в Совете Европы, а затем — попасть в Европейский парламент и завести связи среди французских крайне правых.

Свою деятельность в Европейском парламенте Тамара Волохова начала в 2013 году еще до получения гражданства Франции. Сама она говорит, что занимается там «технической работой», связанной с резолюциями и поправками. Но в расследовании EUObserver утверждается, что она занималась там поддержкой связей с Россией.

Тамара Волохова работала с несколькими французскими депутатами, состоявшими сначала в «Национальном фронте», а после переименования партии Марин Ле Пен — в «Национальном объединении». Среди них — крайне правый Эмерик Шопрад, побывавший на референдуме в Крыму в 2014 году, и Тьерри Мариани, также посетивший аннексированный Россией полуостров.

Plein soutien à #ViktorOrban au moment où le @PE_FRANCE souhaite condamner la Hongrie, pourtant rempart lucide de notre civilisation.

Премьер-министр венгрии Виктор Орбан и французский депутат Эмерик Шопрад

О взглядах на геополитику Тамары Волоховой можно понять по статьям, которые она опубликовала на сайте Эмерика Шопрада. Сейчас они недоступны, однако их можно найти в веб-архиве.

«Европейскому союзу важно установить диалог с Москвой и восстановить доверие. Но успех этого зависит от желания Европы выбрать независимую от США стратегию в отношениях с Россией», — писала Тамара Волохова в 2015 году.

По данным EUObserver, Тамара Волохова координировала поездку Шопрада в Москву на конференцию «Большая семья и будущее человечества». Там он сидел за одним столом с патриархом Московским Кириллом (Гундяевым) и бизнесменами Владимиром Якуниным и Константином Малофеевым. Позже Волохова помогала европейским депутатам от политической фракции «Европа наций и свобод» получать российские визы и поддерживала контакт с российским депутатом Леонидом Слуцким.

EUObserver пишет, что визы использовались депутатами «для различных целей», в том числе для обсуждения возможных инвестиций в нефтяной области.

«Я не занимаюсь лоббированием чьих-либо интересов»

Автор издания также отмечает, что Волохова имеет доступ к рабочим документам Комитета Европарламента по иностранным делам. А Тьерри Мариани, входящий в число депутатов политической группы, с которой работает Волохова, заседает в комиссии по борьбе с «иностранным вмешательством».

В комментарии RFI Тамара Волохова заявила, что выполняет в Европарламенте технические функции и не занимается лоббированием чьих-либо интересов. «Я не работаю на Тьерри Мариани в Европейском парламенте, я не его ассистентка. Я работаю на группу депутатов, в числе которых есть члены „Национального объединения“, и выполняю функции технического советника», — сказала она RFI, уточнив, что ее деятельность не имеет отношения к «российскому вопросу».

Тамара Волохова отметила, что не считает публикацию EUOberser расследованием. Она называет статью «лживой» и считает ее «ксенофобской» атакой на себя.

«Являются ли другие люди, работающие в Европарламенте и имеющие два гражданства, объектами нападок? Являются ли они „агентами влияния“?» — задается вопросом Волохова.

Факты, упоминаемые в статье, кандидат назвала «плодом воображения» автора, однако подробно информацию, указанную в статье, комментировать отказалась. «Этот материал не заслуживает комментария», — сказала она RFI.

На выборы в совет департамента Тамара Волохова пошла «из чувства долга» перед Францией. Она выдвигается от крайне правой партии «Национальное объединение», которую часто называют пророссийской. Депутаты от нее неоднократно выражали симпатию к Кремлю, а ее глава Марин Ле Пен одна из немногих видных политиков во Франции, кто отказался считать аннексию Крыма незаконной.

«Национальное объединение» Волохова называет партией не «евроскептиков», а «еврореалистов». По ее мнению, они не закрывают глаза на проблемы ЕС, а не выступают против Евросоюза. Волохова отмечает, что партия Марин Ле Пен готова «защищать исторические ценности» Франции.

Тамара Волохова выдвигается в совет департамента в паре с местным политиком Жан-Клодом Бадером. Выиграть они могут только вместе: во Франции на выборах в департаментах голосуют за биномы, состоящие из женщины и мужчины, чтобы соблюсти полное равенство в советах. Свои бюллетени за Волохову и Бадера смогут отдать жители так называемого «второго кантона» Страсбурга — так на этих выборах называют избирательные округа.

Какие шансы есть у Волоховой и Бадера, оценить сложно. Крайне правые в этом кантоне в совет департамента еще не избирались, в 2015 году победу одержали представители правых «Республиканцев» и партии «Союз демократов и независимых», близкой к центристам.

Марин Ле Пен в Страсбурге, который называют «сердцем Европы», в 2017 году большого успеха не имела и во втором туре президентских выборов набрала чуть меньше 19%.

Основным пунктом своей предвыборной программы Волохова называет порядок в Страсбурге. По мнению кандидата, в общественных местах города не всегда можно чувствовать себя в безопасности, а уровень уличной преступности растет.

«Я защищаю ценности, которые продвигает Марин Ле Пен и партия», — рассказала Тамара Волхова RFI.

В качестве одной из ключевых инициатив кандидат от «Национального объединения» называет сокращение финансирования защитников прав мигрантов в Страсбурге. Она считает, что деньги, выделяемые ассоциациям на помощь несовершеннолетним иностранцам без родителей во Франции, должны идти на дома престарелых и школьное образование.

Этот аргумент часто используется партией «Национальное объединение» в рамках предвыборной кампании. В агитационных материалах движения говорится, что каждый несовершеннолетний иностранец, получающий помощь от государства во Франции, обходится бюджету в 40 тысяч евро в год. Лидер партии Марин Ле Пен в эфире RTL называла и более высокую цифру — 50 тысяч евро в год.

Как отмечает Franceinfo, «Национальное объединение» взяло информацию о 50 тысячах евро из доклада, представленного в Сенате в 2010 году. Однако на самом деле эта сумма значительно ниже — источники журналистов утверждают, что в правительстве говорят скорее о 30–40 тысячах евро. Организации по защите юных иностранцев действительно получают часть этих денег в рамках государственных программ, но в день им выделяется не более 75 евро на одного мигранта. В год сумма не может превышать 25 тысяч, делают вывод журналисты.