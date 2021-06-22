Экономика: Автомобили Lada станут престижнее и дороже

Уже через два года «АвтоВАЗ» обещает продавать Lada «намного выше миллиона рублей». Исторически этот бренд был символом доступного массового автомобиля для простых россиян. Однако западные акционеры хотят не просто обновить модельный ряд Lada, но увеличить рентабельность российского завода. Смогут ли они продать россиянам отечественный автомобиль за полтора миллиона рублей?

«АвтоВАЗ» намерен не просто обновить свой модельный ряд Lada, но и вывести бренд в более высокий ценовой сегмент – «намного выше миллиона рублей», сообщил президент компании Николя Мор. По его словам, с 2023 по 2026 год завод обновит весь свой модельный ряд. Завод сохранит в своей линейке модели низкого ценового сегмента, однако появятся и более дорогие модели для более привередливых и состоятельных покупателей, которые получат «хорошие характеристики за соответствующие деньги».

В автомобильной истории практика выхода бюджетного производителям в премиальный сегмент не является чем-то необычным. Свежий пример – корейский Hyundai, который запустил автомобили под премиальным брендом Genesis.

«Однако сначала это была линейка автомобилей в составе марки Hyundai. И только после этого компания выделила Genesis в отдельный бренд», – говорит представитель «Автостата» Азат Тимерханов.

Собственно, ровно так же поступали в свое время и именитые производители. Создавать бренд с нуля рискованно. Поэтому автопроизводители идут другим путем. Когда новая модель оказывается удачной и на слуху, то этот суббренд выводится в отдельный бренд для обозначения моделей премиум-сегмента. Так в свое время Toyota отпустила в свободное плавание Lexus, а Nissan – Infinity, теперь Hyundai – свой Genesis.

«Конечно, Genesis еще сложно тягаться с такими монстрами премиум-сегмента, как BMW, Lexus и Audi. Пока сложно сказать, насколько этот шаг успешный. Но, на мой взгляд, это правильный шаг. У Hyundai довольно разнообразная линейка моделей», – говорит собеседник.

Бренд Lada всегда ассоциировался с доступным массовым автомобилем. И его выход в премиальный, и уже тем более в люксовый, по сути, штучный, сегмент авторынка выглядит крайне странным.

«Выход «АвтоВАЗа» в премиум-сегмент – это очень отдаленная перспектива. К тому же в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi, который является акционером «АвтоВАЗа», уже есть один премиальный бренд Infiniti. Не думаю, что в альянсе заинтересованы в появлении еще одного игрока премиум-сегмента»,

– говорит Тимерханов.

По его словам, планы «АвтоВАЗа» этого и не предполагают. «Я бы не сказал, что компания хочет залезть в премиум-сегмент. Она просто хочет выйти в более дорогой по цене сегмент. Сейчас почти все модели Lada, за исключением топовых комплектаций Vesta и XRAY, представлены в ценовом сегменте до 1 млн рублей», – говорит собеседник.

По его словам, по сути, у «АвтоВАЗа» нет выбора, потому что за него решают его акционеры – альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. «Он вынужден подчиняться той стратегии, которую задумали в головном офисе альянса. В рамках нового стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) отдельным пунктом стоит цель повысить рентабельность не путем наращивания объемов производства, а за счет продажи более дорогих моделей», – говорит Тимерханов.

Также в рамках новой стратегии все новые модели Lada будут выпускать на одной платформе вместо четырех разных сейчас. Текущие платформы устарели. Например, платформа Niva 4×4 разработана четыре десятилетия назад. Платформа Granta тоже на самом деле устарела по меркам мирового автомобилестроения.

С одной стороны, унификация платформы должна снижать издержки, но с другой стороны, это разработка новой платформы силами Renault, что является дорогим удовольствием. Кроме того, потребуется модернизация производства, закупка нового оборудования и оснастки, модернизация полигона и т. д. Плюс новая платформа позволит внести в автомобили Lada современные технологические вещи. Это все дополнительные затраты, которые западному акционеру «АвтоВАЗа» хотелось бы не только отбить, но и получить прибыль.

Плюс у «АвтоВАЗа» появятся модели в новом для него сегменте С. «Это более крупные автомобили, где лучше качество отделочных материалов, что тоже будет способствовать подорожанию машин», – говорит Тимерханов.

Наконец, никто не отменял инфляцию – автомобили дорожают каждый год, а более новые модели всегда стоят дороже предыдущих. «Девять лет назад я покупал новый Kia Rio за 460 тыс. рублей и не мог представить, что теперь эта модель будет стоить 1 млн рублей», – говорит Тимерханов.

Все эти факторы легко приведут к тому, что через два–четыре года модели Lada будут стоить 1,2 или 1,5 млн рублей.

«Использование существующего бренда для этого не является ошибкой. Его отлично знают на рынке, что облегчает продвижение новых моделей под ним. Именно под этим брендом продукцию компании реализуют на рынках разных стран, она остается лидером продаж в РФ уже много лет, несмотря на постоянные разговоры о том, что компанию вот-вот обгонят другие производители», – говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

Остается вопрос – найдутся ли в РФ люди, которые готовы будут покупать автомобиль под брендом Lada за полтора миллиона рублей?

«С нынешних позиций это выглядит не очень реально. Однако «АвтоВАЗ» будет предпринимать определенные шаги, чтобы достичь поставленных целей. Поэтому все будет зависеть от их реализации. Пять лет назад мы все тоже недоумевали, как можно продать автомобиль Lada за 1 млн рублей. А сейчас мы видим, что вазовские автомобили вплотную подошли к этой отметке, а некоторые топовые комплектации стоят даже дороже. Сейчас автомобили Lada Vesta и Lada XRAY на равных конкурируют с такими иномарками, как Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid», – рассуждает Тимерханов.

«АвтоВАЗ» уже давно не является тем производителем, которым был много десятилетий назад. У компании иностранные акционеры и топ-менеджеры, в компании была проведена масштабная модернизация, выросло качество продукции, реализованы непрофильные активы. Все это позволяет изменить стратегию, увеличить число производимых моделей», – заключает Баранов.

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