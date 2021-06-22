Сборная РФ пропустила второй гол от команды Дании на Евро-2020

В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы футболисты сборной Дании обыгрывают команду РФ со счетом 2:0.

«На поле твоиртся какой-то ад! Роман Зобнин разрезающей оборону российской сборной выводит на пустые ворота Поульсена, который делает счет 2:0. Это какой-то сюрреализм», – пишет «Чемпионат».

Напомним, перед перерывом Миккель Дамсгор открыл счет в матче против команды России. Встреча проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене.