 

Сборная РФ пропустила второй гол от команды Дании на Евро-2020

22.06.2021, 0:30, Новости дня
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В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы футболисты сборной Дании обыгрывают команду РФ со счетом 2:0.

«На поле твоиртся какой-то ад! Роман Зобнин разрезающей оборону российской сборной выводит на пустые ворота Поульсена, который делает счет 2:0. Это какой-то сюрреализм», – пишет «Чемпионат».

Напомним, перед перерывом Миккель Дамсгор открыл счет в матче против команды России. Встреча проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене.



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