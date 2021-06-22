Дзюба извинился перед Россией

Капитан сборной РФ по футболу Артем Дзюба извинился перед страной за поражение в матче с Данией на чемпионате Европы.

«Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за поражение», – сказал Дзюба, отметив, что «оно, может быть, не по игре, но оно лишний раз показывает, что когда ты не забиваешь свои стопроцентные моменты, на таком уровне это не прощается».

«Мы вместе выигрываем и проигрываем – игроки, прежде всего, нам все разжевали. Те, кто этого жаждали, – ликуйте, можете радоваться. Атмосфера потрясающая, вот к чему надо стремиться, так болеть», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Матч ТВ».

Комментируя второй мяч, который сборная РФ пропустила после ошибки Романа Зобнина, Дзюба сказал, что тот «извинился». «Мы пытались ему помочь, он боец», – сообщил Дзюба. По его словам, появился «шанс», когда РФ забила гол в ворота Дании, россияне «пошли вперед, а потом пропускаем невероятный гол с 40 метров».

Он заявил: «Сборная Дании примерно нашего уровня, да, они больше контролировали, знали, что будут дальние забросы». Как отметил капитан сборной России, «не может быть в команде лучшим плеймейкером вратарь, у нас все передачи назад». «Любим искать себе приключения», – сказал он.

Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и РФ завершился крупным поражением россиян. РФ проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020.