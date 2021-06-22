 

Дания выбила Россию с Евро 2020

22.06.2021, 0:20, Новости дня
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Игра, проходившая в Копенгагене, завершилась со счетом 4:1 в пользу датчан.

Голами в составе хозяев поля отметились: Миккель Дамсгор (38-я минута), Юссуф Поульсен (59-я минута), Андреас Кристенсен (79-я минута) и Йоаким Меле (82-я минута).

МУЛЬТИМЕДИАГол Дамсгора. Видео: footballua.tv

МУЛЬТИМЕДИАГол Поульсена. Видео: footballua.tv

МУЛЬТИМЕДИАГол Кристенсена. Видео: footballua.tv

МУЛЬТИМЕДИАГол Меле. Видео: footballua.tv

Единственный мяч в составе российской команды с пенальти забил Артем Дзюба (70-я минута).

МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv

Таким образом, по итогам группового раунда из группы B в 1/8 финала выходят сборные Бельгии и Дании. Финляндия сохраняет шанс на выход в плей-офф с третьего места (для этого свои матчи должны проиграть сборные Хорватии и Испании), а сборная России, занявшая последнее место, отправляется домой.

Скриншот: uefa.com
Контекст:

Чемпионат Европы по футболу 2020 года завершится 11 июля.

На данный момент известны семь участников плей-офф. Это Италия, Уэльс, Швейцария, Бельгия, Дания, Нидерланды и Австрия.


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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