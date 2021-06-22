Дания выбила Россию с Евро 2020
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Игра, проходившая в Копенгагене, завершилась со счетом 4:1 в пользу датчан.
Голами в составе хозяев поля отметились: Миккель Дамсгор (38-я минута), Юссуф Поульсен (59-я минута), Андреас Кристенсен (79-я минута) и Йоаким Меле (82-я минута).
МУЛЬТИМЕДИАГол Дамсгора. Видео: footballua.tv
МУЛЬТИМЕДИАГол Поульсена. Видео: footballua.tv
МУЛЬТИМЕДИАГол Кристенсена. Видео: footballua.tv
МУЛЬТИМЕДИАГол Меле. Видео: footballua.tv
Единственный мяч в составе российской команды с пенальти забил Артем Дзюба (70-я минута).
МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv
Таким образом, по итогам группового раунда из группы B в 1/8 финала выходят сборные Бельгии и Дании. Финляндия сохраняет шанс на выход в плей-офф с третьего места (для этого свои матчи должны проиграть сборные Хорватии и Испании), а сборная России, занявшая последнее место, отправляется домой.
Скриншот: uefa.com
Контекст:
Чемпионат Европы по футболу 2020 года завершится 11 июля.
На данный момент известны семь участников плей-офф. Это Италия, Уэльс, Швейцария, Бельгия, Дания, Нидерланды и Австрия.
Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
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