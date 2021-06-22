Евросоюз сократит количество британских фильмов и сериалов из-за Brexit – СМИ

Издание напоминает, что согласно директиве ЕС по аудиовизуальным медиауслугам, 30% эфирного времени на стриминговых платформах Netflix и Amazon должно быть отдано на контент, который создан в странах Евросоюза. В то же время во Франции минимальная квота составляет 60% эфирного времени.

Вместе с тем, во внутреннем документе ЕС отмечается, что Великобритания, вышедшая из ЕС, все еще является крупнейшим производителем фильмов и телепрограмм в Европе. Такое доминирование на рынке в ЕС считают угрозой для “культурного разнообразия”.

В связи с этим Европейской комиссии поручили провести исследование воздействия британских программ на риск для “культурного разнообразия” ЕС. Дипломатические источники журналистов говорят, что это станет первым шагом к ограничению привилегий, предоставляемых британскому контенту.

Такие ограничения, как ожидается, сильно ударят по телевизионному сектору Великобритании. The Guardian подчеркивает, что только в 2019–2020 годах продажа прав на британский контент в странах ЕС принесла британской телевизионной индустрии £490 млн. Это сделало ЕС вторым по величине рынком для Великобритании после США.

Контекст:

В июне 2016 года в Великобритании провели референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение поддержали 51,9% британцев.

1 января 2020 года Соединенное Королевство официально вышло из ЕС. Переходный период, в течение которого британцы имели доступ к общему рынку Евросоюза, закончился 31 декабря.

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