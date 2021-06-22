Hyundai купила производителя роботов Boston Dynamics. Названа сумма сделки

Hyundai Motor приобрела 80% акций Boston Dynamics за $1,1 млрд. Остальные 20% будут оставаться в собственности японской холдинговой компании Softbank, которая была владельцем Boston Dynamics с 2017 года.

Приобретение Boston Dynamics связано с желанием Hyundai стать поставщиком интеллектуальных мобильных решений.

В рамках этой стратегии корейская компания инвестирует в так называемые технологии будущего, включая беспилотные автомобили, искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты для городов, интеллектуальное производство и робототехнику.

Ожидается, что соглашение с Boston Dynamics позволит Hyundai получить полную цепь поставок – от производства компонентов для роботов до интеллектуальных логистических решений.

Контекст:

Boston Dynamics – американская инженерная компания, специализирующаяся на робототехнике. В июне прошлого года начала продажи своего первого коммерческого робота Spot.

Компания также недавно представила Stretch – первого коммерческого робота, специально разработанного для складских помещений и распределительных центров.

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