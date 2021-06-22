 

Guardian – новозеландская тяжелоатлетка станет первым трансгендером в истории Олимпийских игр

22.06.2021, 0:18, Новости дня
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Новая Зеландия отправит на Олимпиаду в Токио тяжелоатлетку Лорен Хаббрад, которая станет первым трансгендером в истории Игр, пишет The Guardian. Хотя формально спортсменка соответствует всем критериям МОК, некоторые её соперницы считают такое решение несправедливым: недавние исследования показали, что после трансгендерного перехода из мужчины в женщину сохраняется значительное физическое преимущество.


Reuters

Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард попадёт в историю и на первые полосы газет как первая спортсменка-трангендер на Олимпийских играх, пишет The Guardian. При этом её участие в женской категории вызовет негодование у некоторых из-за несправедливого преимущества, потому что она прошла половое созревание до своего трансгендерного перехода в 2012 году.

В 2017 году Хаббрад выиграла серебро на чемпионате мира, пропустила 2018 год из-за серьёзной травмы руки и заняла шестое место после восстановления на следующий год. В интервью она рассказала, что рада поехать на Олимпиаду. «Я благодарна и тронула добротой и поддержкой, которую мне оказали столько новозеландцев», — сказала спортсменка в официальном заявлении. По её словам, последние полтора года показали, что «сила в братстве, сообществе и совместной работе во имя единой цели».

Как напоминает британская газета, по правилам Международного олимпийского комитета (МОК) от ноября 2015 года спортсменам, которые поменяли пол с мужского на женский, разрешено соревноваться в женской категории без удаления мужских половых желёз, если их общий уровень тестостерона в крови держится на уровне 10 наномоль на литр по крайней мере один год. Этого правила придерживается Международная федерация тяжёлой атлетики. Однако недавно научные исследования доказали, что у людей, прошедших половое созревание до трансгендерного перехода, сохраняется значительное преимущество в силе даже после курса подавляющих тестостерон препаратов. Хаббард была мужчиной 35 лет и не принимала участия в состязаниях на международном уровне, однако после перехода завоевала несколько престижных титулов.

По заверениям главы новозеландского олимпийского комитета Керейн Смит, 43-летняя Лорел Хаббард «полностью соответствует критериям Международной федерации тяжёлой атлетики, в том числе рекомендациям МОК для трансгендерных спортсменов». Смит признала, что «гендерная идентичность в спорте является очень деликатным и сложным вопросом, который требует соблюдение баланса между правами человека и справедливости на спортивной площадке». При этом чиновница подчеркнула, что команда Новой Зеландии придерживается принципов инклюзивности и уважения ко всем.

Некоторые из соперников Хаббард ранее уже заявляли, что у неё будет несправедливое преимущество на соревнованиях. «Каждый, кто тренировался в тяжёлой атлетике на высоком уровне, интуитивно понимает, что это правда: эта конкретная ситуация несправедлива по отношению к спорту и спортсменам», — приводит The Guardian слова бельгийской тяжелоатлетки Анны Ван Беллиген, выступающей в той же категории +87 кг. При этом спортсменка подчеркнула, что её критика направлена не лично против Хаббард, а сама она полностью поддерживает трансгендерное сообщество.



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