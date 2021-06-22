В Москве введен повышенный уровень погодной опасности из-за жары

В Москве введён “оранжевый” уровень погодной опасности. Соответствующее объявление распространил в понедельник Гидрометцентр России.

Повышенный уровень опасности был объявлен из-за жары: температура воздуха в столице поднялась выше 30 градусов тепла. Синоптики пояснили, что “оранжевый” код означает опасность стихийных бедствий и других явлений, которые могут нанести существенный материальный ущерб или даже смерти людей, сообщает RT.