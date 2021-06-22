 

Угрожавшая ножом за просьбу надеть маску фитнес-модель попала на видео

22.06.2021, 0:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Фитнес-модель и бодибилдер Давид Луссманашвили из Санкт-Петербурга, известный под псевдонимом Давид Лурс, устроил дебош в одном из кинотеатров Москвы, передает Пятый канал. 26-летний молодой человек пришел в неистовство после того, как сотрудники развлекательного центра попросили у него надеть маску. Закончилось все тем, что он достал нож и стал кидаться на администраторов. Буйного парня задержали сотрудники полиции. Все происходящее сняли на видео.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.06 / Выбираем купальных для пышных форм: несколько советов для правильной покупки

20.02 / Мнение: ОМОН проводит уроки в школах, Ютуб против российской полиции и генераторы одноразовых кодов

21.06 / Мнение: Видео “ударного испытания” авианосца “Джеральд Форд”

30.01 / Эксперт отреагировал на громкие заявления Лукашенко об амнистии

29.12 / Что будет с курсом рубля в 2021 году

15.04 / Мнение: Свидетельство со слов Льва Гумилева: на заднем плане портрета Ахматовой — он!

04.04 / Идея Севера

14.03 / Мнение: Независимые голоса на сомнительных основаниях

28.05 / Устойчивость рыболовства после цунами в Тохоку

25.11 / Уводи денежку, Сонечка! – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика