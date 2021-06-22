Угрожавшая ножом за просьбу надеть маску фитнес-модель попала на видео

Фитнес-модель и бодибилдер Давид Луссманашвили из Санкт-Петербурга, известный под псевдонимом Давид Лурс, устроил дебош в одном из кинотеатров Москвы, передает Пятый канал. 26-летний молодой человек пришел в неистовство после того, как сотрудники развлекательного центра попросили у него надеть маску. Закончилось все тем, что он достал нож и стал кидаться на администраторов. Буйного парня задержали сотрудники полиции. Все происходящее сняли на видео.