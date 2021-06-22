Мнение: О некоторых итогах КТО в пустыне Бадия

О некоторых итогах КТО в пустыне Бадия. Что интересно, пишет про-зеленый "журналист", который топит за "зеленую" оппозицию Асаду.

Основной посыл, Сирия при поддержке России и Ирана добилась успехов в зачистке боевиков ИГИЛ в пустынных районах на востоке, заставив боевиков снизить активность и частично свалить в Ирак.

С марта по июнь 2021 года количество операций организации ИГИЛ в сирийской Бадиа снизилось, а операции организации снизились до самых низких показателей с момента начала деятельности организации в центральной Сирии после ее краха в 2017 году. Снижение произошло с точки зрения количества военных операций и потерь.

Первой причиной снижения активности организации в сирийской пустыне является сильная военная кампания, развернутая силами сирийского режима и российскими войсками при поддержке сил Кудс и продолжающаяся в течение нескольких месяцев, что вынудило организацию к прятаться на своих позициях в пустыне и значительно ограничивать свои передвижения и перемещение своих бойцов.

В первый месяц нападения режима на Бадиа ИГИЛ попыталось найти военную стратегию, чтобы избежать атак, направленных на него, перебросив свои военные операции и боевиков из восточных районов Бадиа в Дейр-эз-Зоре и Ракке в восточную сельскую местность Хамы и южная сельская местность Алеппо.

Эта стратегия была успешной в течение первого месяца ее реализации, но силы режима и их союзники выдвинули больше подкреплений в этот район, что усилило давление на организацию и вынудило ее силы сократить военные операции и попытаться избежать преследования за счет постоянного передвижения и маневра в пустыне.

Снижение деятельности организации ограничивается не только количеством атак и количеством жертв среди противостоящих сторон, но даже тактикой, использованной в атаках, поскольку организация теперь избегает атак на силы, действующие в пустыне и стала во многом полагаться на минеров и установку противопехотных мин и фугасов.

Организация также избегает наступательных операций на позициях режима и его союзников, развернутых в близлежащих городах и поселках в Бадии, и даже на местах размещения в глубине Бадии. Она также отмечает развитие наступательной силы войск сил режима, который стал более точным и стабильным перед лицом организации внутри этих пустынь.

Вторая причина, и я думаю, самая важная причина упадка деятельности организации в пустыне, – это вывод организацией десятков своих бойцов из сирийской пустыни на иракскую территорию через границу, поскольку информация указывает на то, что организация за последние месяцы вывели около 300 боевиков из сирийской пустыни на территорию Ирака.

Вывод боевиков организации из Сирии в Ирак совпадает с активной деятельностью организации в Ираке, где количество и качество атак организации возросло по сравнению с 2020 годом, а усилия организации по укреплению своих вооруженных сил в Ираке могут быть связаны с последними события и продолжением народного движения против иракского правительства.

(с) "Мохаммед Хассан, https://www.facebook.com/mhmrhd/

Впрочем, я бы пока не надеялся, что активность ИГИЛ в восточной Сирии полностью сойдет на нет.

Оставшиеся ячейки никуда не делись, поэтому какие-то нападения будут продолжаться. Все это мы могли видеть и у себя на Кавказе, где КТО после окончания основной фазы боевых действий в Чечне продолжалась еще длительное время, а отдельные нападения происходят до сих пор.

Это всегда длительный и системный процесс. Но то, что есть позитивными результаты, это хорошо для сирийцев.

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