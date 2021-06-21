Какая короткая стрижка придаст образу женственности

Короткая стрижка является прекрасным выбором для женщин, которые хотят выглядеть стильно и молодо, а также не готовы тратить много времени на укладку. Вот советы стилистов, которые помогут объективно оценить все плюсы и минусы прически, а также сделать правильный выбор.

Преимущества коротких стрижек

Первым плюсом является практичность. Вам не придется тратить много времени на укладку волос. Мало того, вы всегда будете выглядеть аккуратно, поскольку помыть и высушить короткие волосы очень просто. На это вам нужно потратить минимум времени (по сравнению с длинными локонами, ухаживать за которыми крайне тяжело).

Короткая стрижка подойдет тем представительницам прекрасного пола, которые страдают от выпадения волос. С короткой прической этот факт будет скрыть очень просто (к тому же, волосы и впрямь будут меньше выпадать).

Поврежденные после частных окрашиваний и воздействия горячих инструментов волосы можно спасти, сделав короткую стрижку. Вам не придется подолгу вычесывать колтуны или спутанные, словно синтетические нитки, волосинки. Расчесаться вы сможете за минуту, а то и меньше.

С помощью оригинальной короткой прически прибавляется объем, поскольку выбирается техника, позволяющая сделать правильные акценты (на челке, макушке, по бокам и т.д.). Если есть желание начать новый жизненный этап, состригите волосы и кардинально измените стиль. Это очень помогает.

Недостатки

Стоит сразу сказать о том, что минусы короткой стрижки являются относительными. Из них легко можно сделать плюсы, в чем вы сможете убедиться сами. Во-первых, это – частое мытье волос, поскольку короткая длина предполагает более тщательный уход. Перед выходом из дома все принимают душа, так почему бы не помыть голову и за три минуты ни просушить волосы феном? Принято считать, что остриженную шевелюру нужно укладывать, однако это – вопрос спорный. Иногда оригинальная взлохмаченность может выглядеть очень даже стильно. Придется чаще использовать стайлинговые средства.

Если вы хотите делать аккуратную укладку – это действительно так, однако расход этих средств крайне небольшой. Достаточно маленькой горошины, которой хватит для покрытия всех волос. Чтобы прическа смотрелась стильно, необходима регулярная коррекция. Однако и с этим можно поспорить.

Техника стрижки позволяет даже отросшим волосам смотреться очень привлекательно, создавая новые формы. Почему бы не поэкспериментировать, если не хватает времени на посещение салона?

Как выглядеть стильно

Очень важно под короткую стрижку подбирать правильные наряды. Стильности придают монохромность, а также оригинальные принты. Не стоит взрослым дамам выбирать детские рисунки, хотя немного «детскости» не помешает. Речь идет о ярких красках или акцентах, необычных формах (например, бантиках, цветочках, обруче и пр.). Делайте акцент на ярких аксессуарах, чтобы не выглядеть строго.

Не забудьте правильно подобрать обувь, она должна гармонично сочетаться с нарядом и выбранной вами прической. Образ должен быть целостным, в этом залог стильности и элегантности.