Путин не взял Медведева на выборы

Что случилось и поможет ли это “Единой России”?

Петр Козлов, Владимир Дергачев Би-би-си 20 июня 2021

АВТОР ФОТО, SERGEI KARPUKHIN/TASS

Подпись к фото, Медведев дважды возглавлят список “Единой России” на парламентских выборах – в 2011-м и 2016 году

Съезд партии “Единая Россия” в субботу утвердил список кандидатов на выборах Госдумы, которые пройдут в сентябре. Если раньше списки возглавлял Дмитрий Медведев, то теперь – пятерка кандидатов. И без Медведева. По словам собеседников Би-би-си, сам он мог узнать о таком решении незадолго до съезда и не обрадовался ему.

Федеральный список единороссов на выборах в Госдуму возглавят пять человек. Это наиболее рейтинговые члены правительства – министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров. А также главврач ковидной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и глава фонда “Талант и успех” Елена Шмелева.

Из них только Шойгу состоит в “Единой России”. Еще в 1999 он входил в первую тройку партии “Единство”, предшественника “Единой России”. Другие фигуры опытными политиками назвать нельзя. А врач Проценко и вовсе заявлял в интервью RT, что не пойдет на выборы. Это интервью вышло за четыре дня до съезда.

“Сегодня утром поступил звонок от президента. Не секрет, что мы с ним были в “красной зоне” [больницы] и мы знакомы. И именно в тот момент я принял решение, что накопленный опыт команды Коммунарки за полтора года может быть полезен на федеральном уровне. Я дал согласие”, – объяснил Проценко, почему передумал, телеканалу “Россия 1”.

Первую пятерку списка на съезде предложил президент Владимир Путин, а не ее формальный председатель Медведев, который в январе прошлого года неожиданно покинул пост премьер-министра и занял специально созданный под него пост зампреда Совбеза России.

“На мой взгляд, этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике (у нас принято называть их политическими тяжеловесами), и люди относительно новые, – сказал съезду Путин. – Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни”.

Медведеву после этого оставалось только сказать, что пятерка без его участия – “это наше совместное с Владимиром Владимировичем Путиным предложение”.

В сентябре 2011 года Медведев называл совместным решение уступить Путину кресло президента, которое они обсуждали “еще в тот период, когда сформировался наш товарищеский союз”. Тогда же с подачи Путина Медведев впервые единолично возглавил список “Единой России” на выборах в Госдуму. Второй раз – на выборах в 2016 году. В 2007 году список возглавлял Путин.

В начале июня издание РБК писало, что в Кремле обсуждают вариант списка “Единой России” без председателя партии. Его лидерство сейчас не прибавило бы рейтинга, говорил один из собеседников издания.

Какой сейчас электоральный рейтинг Медведева, неизвестно, а в майском рейтинге доверия ВЦИОМ его одобряли лишь 23,3% опрошенных, о недоверии заявили 66,6% респондентов (они должны были выбрать политика из предложенного списка).

АВТОР ФОТО, SERGEI KARPUKHIN/TASS

Подпись к фото, Некоторые члены первой пятерки “Единой России” узнали, что попали в нее, только утром в день съезда (на фото – глава образовательного фонда “Талант и успех” Елена Шмелева)

Секретное решение

Решение о первой пятерке списка принималось в режиме секретности в последние дни и даже часы перед съездом, рассказали Би-би-си два собеседника в руководстве “Единой России” (они говорили на условиях анонимности, поскольку не уполномочены комментировать это публично). По их словам, 99% партийцев узнали о том, кто возглавит партию на выборах, лишь утром, когда приехали на съезд.

“Лично я узнал финальную конфигурацию вместе со всеми – когда ее с трибуны зачитал наш создатель Владимир Путин”, – сказал Би-би-си один из партийцев.

Медведев, по утверждению нескольких единороссов, узнал, что не возглавит список, тоже только накануне. Председатель партии на съезде “находился, мягко говоря, в неважном настроении, невооруженным глазом это читалось в его выражении лица”, сказал Би-би-си один из участников собрания.

Шмелева также узнала о том, что ей предстоит войти в первую пятерку, лишь накануне съезда – лично от Путина, как и Проценко, рассказавший об утреннем звонке президента России. Об этом она сообщила журналистам после съезда.

Петр Козлов, корреспондент Би-би-си:

В последние месяцы в СМИ появлялись разные версии, будет ли во главе списка Медведев. С аппаратной точки зрения его не могло не быть в списке, ведь он возглавляет “Единую Россию”. С электоральной же точки зрения его появление там снижало партийный потенциал – из-за антирейтинга.

Такая конфигурация списка – личное решение Путина. Ведь это небывалый случай, когда он не просто выступил со словами поддержки в адрес партии, но и лично зачитал фамилии из первой пятерки. Обычно партийные списки представляет председатель партии или секретарь ее генсовета.

Такой вариант списка позволяет единороссам надеяться, что они смогут набрать больше голосов, чем во главе с Медведевым. Об этом, не скрывая своей радости (но на условиях анонимности), Би-би-си сказали несколько партийцев.

А вот Медведев, похоже, лишается последнего важного инструмента влияния – не он поведет партию на выборы, а значит не будет пожинать лавры победителя в случае успеха единороссов. Можно сказать, что с этого момента он окончательно становится не реальным, а формальным лидером партии власти.

На новый созыв Госдумы придутся президентские выборы 2024 года, в которых имеет право участвовать Путин – благодаря поправкам в Конституцию, внесенным по его же инициативе. А рейтинг единороссов сейчас самый низкий перед федеральными выборами за всю ее электоральную историю.

Медведев при этом, как считается, сохраняет статус члена ближнего окружения президента, в том числе благодаря тому, что в 2011 году добровольно отказался от второго президентского срока в пользу Путина. Допустить провала своей партии Кремль не может, а итоговая победа на выборах, возможно, вернет Медведева в список возможных преемников президента.

Пока же Кремль остановился на списке из разноплановых кандидатов. Шойгу – это армия, отставные военные, ветераны, силовики в широком смысле слова. Лавров – человек, противостоящий Западу. Проценко – борец с невидимым злом, коронавирусом. Кузнецова – многодетная мать, консервативные ценности. Шмелева – образование, гражданское общество, каким его себе представляет Кремль.

Никто из них в Госдуму, скорее всего, не перейдет.

При решении задачи Кремль учел как аппаратные, так и политические мотивы. А главный проигравший – Медведев.

Лучше, чем с Медведевым?

“Медведев слишком непопулярный, от него устали”, – прокомментировал Би-би-си объявленное на съезде решение глава “Левада-центра” Денис Волков (“Левада-центр” признан в РФ организацией, выполняющей функции иностранного агента).

По его словам, Шойгу и Лавров входят в пятерку самых популярных политиков – особенно среди людей старшего возраста, среди которых больше сторонников власти.

Политолог Аббас Галлямов при этом назвал первую пятерку “Единой России” слабой – “традиционная комбинация для партии власти”. “Единая Россия” как бы посылает обществу сигнал: мы ничего менять не собираемся, – считает эксперт. – В условиях растущего запроса на обновление это самоубийственное решение”.

АВТОР ФОТО, SERGEI KARPUKHIN/TASS

Подпись к фото, “Шойгу – не Медведев, его можно успешно презентовать партийному электорату”, – считает политолог Алексей Макаркин

Хотя, по мнению Галлямова, для Кремля даже такая комбинация лучше, чем Медведев во главе списка. “Потому что Лавров и Шойгу хотя бы действующие министры, а Медведева сам Путин “списал на берег”. Поставить его во главе списка – это выглядело бы примерно следующим образом: руководить правительством он не годится, но для “Единой России” сойдет. Это вообще худшее, что только можно было бы придумать”, – сказал Галлямов Би-би-си.

“А Путин, наверное, не хочет слишком сильно ассоциироваться с “Единой Россией”. И его рейтинг, видимо, берегут”, – добавил он.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов не согласен с Галлямовым. В разговоре с Би-би-си он назвал партийный список сильным и “идеологически выверенным”. По его словам, первая пятерка отражает и тему противостояния с Западом, и тему борьбы с коронавирусом, “медийным символом” которой стал Проценко. Шмелева же и Кузнецова должны символизировать поддержку подрастающего поколения (Шмелева возглавляет образовательный центр “Сириус”, который поддерживал Путин).

“Шойгу – не Медведев, его можно успешно презентовать партийному электорату”, – считает политолог Алексей Макаркин (цитата по телеграм-каналу Bunin & Co). Медведев, по его оценке, голосов бы на выборах в Госдуму “не убавил”, ведь после снижения рейтинга партии ее поддерживают лишь “стойкие лоялисты”, воспринимающие “Единую Россию” как партию Путина.

“Но и не прибавил бы. Шойгу может прибавить, хотя потенциал расширения и ограничен”, – резюмировал эксперт.

Политолог Александр Пожалов в “Фейсбуке” назвал это “прекрасной характеристикой карикатурности партийной системы России”, когда в партийных выборах в самый сложный с точки зрения текущих рейтингов период в истории “Единой России” не участвуют лично ни председатель партии, ни секретарь ее генсовета, ни глава высшего совета.