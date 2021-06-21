Россияне отыграли один мяч в матче с Данией на Евро-2020

Российским футболистам удалось сократить преимущество сборной Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

«Отличная атака с левого фланга удалась россиянам. Караваев получает мяч в штрафной, пробрасывает на Соболева и его валят с ног. Судья указал на точку. Артем Дзюба реализует пенальти – 1:2», – пишет «Чемпионат».

Напомним, встреча проходит в Копенгагене. Перед перерывом Миккель Дамсгор открыл счет, а в начале второго тайма Юссуф Поульсен забил второй гол в ворота российской сборной.