 

Россияне отыграли один мяч в матче с Данией на Евро-2020

21.06.2021, 23:32, Новости дня
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Российским футболистам удалось сократить преимущество сборной Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

«Отличная атака с левого фланга удалась россиянам. Караваев получает мяч в штрафной, пробрасывает на Соболева и его валят с ног. Судья указал на точку. Артем Дзюба реализует пенальти – 1:2», – пишет «Чемпионат».

Напомним, встреча проходит в Копенгагене. Перед перерывом Миккель Дамсгор открыл счет, а в начале второго тайма Юссуф Поульсен забил второй гол в ворота российской сборной.



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