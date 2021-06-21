 

Датчане забили четвертый гол команде РФ на Евро-2020

21.06.2021, 23:32, Новости дня
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В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу команда Дании в третий и четвертый раз поразила ворота российской сборной.

«Кристиансен забивает. Мяч и Матвей Сафонов метались по нашей штрафной площади, а защитники вратарю помочь не сумели. Получаем третий гол, –  пишет «Чемпионат». – Понеслись отыгрываться, ошиблись в очередной раз и пропустили быструю контратаку. Мехле легко разобрался с игроками обороны и четко положил мяч в угол».

Тем временем Бельгия забила два мяча в ворота сборной Финляндии.

Напомним, счет открыл Миккель Дамсгор, а Юссуф Поульсен забил второй гол в ворота россиян. Артем Дзюба реализовал пенальти и отыграл один мяч.



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