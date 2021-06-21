“Убрал лишние углеводы и сахар”. Актер Тарас Цимбалюк скинул 7 кг за полтора месяца

Об этом 31-летний артист написал в Instagram и приложил видео, на котором снял себя в зеркале с обнаженным торсом.

“В первую очередь я каждую тренировку начинал с упражнений на пресс (разновидности упражнений менял). Не более трех-четырех тренировок в неделю. Далее вес, с которым я работал, был средним (рабочий жим – 70 кг, например), и этого, оказывается, достаточно, если качественно выполняешь упражнение”, – объяснил Цимбалюк.

Он подчеркнул, что изменил и свой рацион.

“Убрал лишние углеводы и сахар. Хотя в поездках делал себе читмилы, но в первой половине дня. После тренировки – протеиновый коктейль. Перед – креатин. И вот что имею: скинул 7 кг, объемы остались. Заметно подсушился в области пресса. Эксперимент, который я проводил на протяжении полутора месяцев, удался. Будем работать дальше”, – подытожил артист.

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Контекст:

Тарас Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в Корсунь-Шевченковском (Черкасская область) в семье преподавателей. В 2013 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

В 2011 году дебютировал на экране в сериале “Дневники темного”. Позже стал известен по ролям в фильме “Черный ворон”, сериалах “Крепостная” и “Поймать Кайдаша”. Он также снимался в клипе российской группы “Ленинград”, премьера которого состоялась в декабре 2020 года.

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