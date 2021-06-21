Взрыв в пятиэтажке под Киевом. В ГСЧС не исключают детонацию взрывного устройства

“Причиной взрыва точно не был газ. По свидетельствам местных жителей, взрыв был довольно мощным. Возможно, мы имеем дело со взрывным устройством, гранатой или чем-то подобным”, – отметил спасатель.

Глава Бучацкой районной госадминистрации Николай Ляшенко добавил, что пострадавшим от взрыва обязательно выделят компенсацию.

“Создан штаб по ликвидации последствий аварии. Органы местной власти организуют эвакуацию жителей и охрану имущества. Временно жители будут размещены в доме культуры. Органы местной власти обязательно будут выделять средства на компенсацию пострадавшим, но пока назвать точную сумму невозможно”, – сказал он.

Контекст:

21 июня в селе Белогородка под Киевом произошел взрыв в пятиэтажке. В результате пожара выгорело минимум семь квартир. Причины происшествия пока что не сообщаются.

Пожар тушили шесть часов. В одной из квартир спасатели нашли тело погибшего. Всего пострадали девять человек, трое из них попали в больницу.

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