 

Сотни людей встретили солнцестояние у Стоунхенджа. Власти просили этого не делать

21.06.2021, 23:22, Новости дня
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Местные власти просили граждан соблюдать “ковидные” ограничения и присоединиться к встрече восхода солнца в онлайн-режиме. Однако несколько сотен людей все же приехали к Стоунхенджу.

Некоторые из них перелезли низкое ограждение, чтобы подойти ближе к сооружению. Там они развернули плакат “Стоим за Стоунхендж”

В результате комиссия по охране английского наследия вынуждена была прервать прямую трансляцию восхода над монументом из соображений безопасности. Трансляцию смотрели около 200 тыс. человек.

Комиссия по охране исторического наследия изначально хотела организовать мероприятие у монумента, но этому помешало продление локдауна в Англии на июль. В комиссии заявили, что вынуждены “принять трудное решение” и отменить мероприятие после консультаций с местными властями и полицией графства Уилтшир.

Таким образом, летнее солнцестояние у Стоунхенджа второй год подряд вынуждены были встречать в виртуальном формате.

Контекст:

День летнего солнцестояния – самый длинный в году. В северном полушарии он всегда приходится на промежуток между 20-м и 22 июня. В високосные годы солнцестояние всегда приходится на 20-е число.

Ежегодно на встречу дня солнцестояния у Стоунхенджа собирается около 10 тыс. человек. В 2016 году их, например, было 12 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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