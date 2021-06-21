Зеленский: Да, снова тяжелый матч. Сборная, мы с тобой! Слава Украине!

“Это Евро 2020, где лучшие из лучших. Да, снова тяжелый матч. Да, сегодня у нас горькое и обидное поражение”, – написал он.

Зеленский подчеркнул, что и после этой игры сборная не потеряла как шанс на участие в 1/8 финала, так и поддержку украинцев.

“Потому что это – наши ребята. Сборная, мы с тобой! Слава Украине!” – написал президент.

Це Євро-2020, де найкращі з найкращих. Так, знову тяжкий матч. Так, сьогодні маємо гірку та прикру поразку. Проте навіть після цієї гри збірна не втратила як шансу на участь у 1/8 фіналу, так і нашої з вами підтримки! Бо це – наші хлопці. Збірна, ми з тобою! Слава Україні! pic.twitter.com/9q1gO0sXDO

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2021

Контекст:

В первом туре Евро 2020 сборная Украины 13 июня в Амстердаме проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка.

Обыграв команду Северной Македонии, сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы по футболу. Последний раз национальная команда побеждала сборную Швеции на домашнем Евро 2012 со счетом 2:1.

В третьем матче группы С на Евро 2020 21 июня Украина проиграла сборной Австрии со счетом 0:1, но сохранила теоретические шансы выйти в плей-офф турнира в качестве одной из четырех лучших команд турнира из числа занявших третьи места в своих группах. Дальнейшая судьба украинской команды определится в среду, когда будут сыграны все матчи группового раунда.

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что команде не хватило физических кондиций.

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