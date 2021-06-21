 

WION – Международный день йоги в этом году проходит в условиях пандемии

21.06.2021, 23:20, Новости дня
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При поддержке индийских дипломатических представительств в разных странах были организованы мероприятия по случаю Международного дня йоги, который отмечают по инициативе Индии уже седьмой год подряд. В этом году организаторам праздников также приходится учитывать все необходимые меры безопасности в связи с пандемией коронавирусной инфекции, передаёт WION.

Международный день йоги активно и с энтузиазмом отмечают ежегодно 21 июня. Миллионы людей по всему миру собираются вместе, чтобы изучить духовную историю и значимость этого дня при помощи различных масштабных мероприятий. Давайте посмотрим, как люди отмечают это глобальное событие в нынешнем году на фоне пандемии. 

7-й Международный день йоги отметили на культовой площади Таймс-сквер в Нью-Йорке в воскресенье фестивалем йоги, который продолжался весь день и был посвящён теме «Солнцестояние». В 2021 году на Таймс-сквер собрались более трёх тысяч любителей йоги.

День йоги также отпраздновали накануне в Нью-Джерси и других американских городах, за день до основного события.

Тем временем в Китае три сотни любителей йоги приняли участие в публичных мероприятиях, которые состоялись в воскресенье у индийского посольства в Пекине. В рамках мероприятий прошли как общие занятия по йоге, так и демонстрации мастерства на более продвинутом уровне.

Посол Индии в Китае Викрам Мисри в своей вступительной речи подчеркнул важность занятий йогой, чтобы достичь целостного развития каждого человека.

В Новой Зеландии Международный день йоги отметили проведением около двух десятков мероприятий по всей стране. Около двухсот человек, включая дипломатов, членов парламента и представителей местной индийской общины, развернули свои коврики для йоги в культурном центре Bharat Bhavan в Килбирни, пригороде Веллингтона, в минувшее воскресенье, чтобы отпраздновать это событие.

В такой ближневосточной стране, как Ливан, также отметили 7-й Международный день йоги со рвением и энтузиазмом. Около ста участников из различных школ йоги приняли участие в мероприятиях, которые были организованы в посольстве Индии в воскресенье.

Дата выхода в эфир 21 июня 2021 года.



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